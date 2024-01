Soud projedná 1. února návrh na obnovu řízení v kauze Slopné

Šestidílný investigativní podcast Slopné: Kdo je vrah? reportérek Seznam Zpráv přinesl nový pohled na brutální vraždu seniora Miroslava Sedláře z malé vesničky Slopné na Zlínsku. Za čin sedí už 11 let ve vězení dva mladí muži – Maroš Straňák a David Šimon. Dodnes tvrdí, že jsou nevinní. Za vraždu jim soud určil výjimečné tresty přes dvacet let.

Reportérky Seznam Zpráv Adéla Jelínková a Christine Havranová objevily nové důkazy, zpochybnily činnost dozorujícího žalobce a průběh policejního vyšetřování i soudního procesu. Po okolnostech vraždy pátraly víc než rok. To, na co přišly a co jim svědkové a další osoby zainteresované v případu řekli, se zásadně liší od příběhu, který prezentovali policisté, žalobce i soudy. Obě si k únorovému jednání předvolal i soud.