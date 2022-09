Tajemný miliardář před soudem. Chtějí pro něj 13 let a pokutu 20 milionů

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ve středu začíná u soudu proces, který je mimořádný hned v několika ohledech.

V roli obžalovaného bude tak trochu tajemný miliardář Petr Sisák. Muž, který ovládá chemičku Spolchemie a téměř nevystupuje na veřejnosti.

Spolu se Sisákem se před soud postaví pět advokátů, soudkyně, insolvenční správkyně, účetní a několik lidí, které policie označila za bílé koně. Celkem je obžalováno 16 lidí a pět firem.

To vše ve velmi spletitém případu, v němž chce obžaloba dokázat, že Petr Sisák a spol. zákulisně ovlivňovali rozhodování soudu, upláceli nebo prováděli machinace přes daňové ráje. A to proto, aby nemuseli zaplatit stamiliony věřitelům, od nichž si na podnikání napůjčovali peníze.

Kauzu policisté vyšetřovali osm let, nejprve skrytě a poté už s hlavními aktéry v roli obviněných. Obžaloba, kterou Seznam Zprávy získaly, čítá přesně 600 stran, což je rozsah značně ojedinělý.

Státní zástupce podle obžaloby požaduje i velmi vysoké tresty pro přední postavy kauzy: 13 let a pokutu 20 milionů. Kompletní seznam obžalovaných najdete na konci tohoto článku.

Případ se týká období let 2013 a 2014. Sisákova firma Via Chem Group, přes kterou ovládal chemičku Spolchemie, si ještě předtím pomocí dluhopisů napůjčovala dvě miliardy na další rozvoj, peníze potřebovala například na nové technologie, díky nimž by si přední výrobce epoxidů a pryskyřic otevřel cestu k dalším zajímavým obchodům.

Jenže firma se ocitla na suchu, peníze jí došly, neměla na vyplacení věřitelů a objevily se návrhy na vyhlášení insolvence. To znamená, že by soud na Via Chem Group vyhlásil úpadek a o dalším osudu by rozhodovali věřitelé.

„Společnost byla nerentabilní, jednalo se o podnik zcela zadlužený a financovaný převážně vydanými dluhopisy, které nebyly řádně spláceny,“ cituje obžaloba posudek soudního znalce, který pro policii rozpitval ekonomickou stránku firmy.

Obžaloba: Soudkyně byla loutkou

Podnikatel Sisák proto podle policie pověřil svého nejbližšího spolupracovníka a advokáta Ivo Halu, aby tuhle hrozbu odvrátil.

„Stejně jako v ostatních skutcích lze definovat roli JUDr. Petra Sisáka jako muže v pozadí, který o všem rozhodoval, ale nenesl žádnou odpovědnost, protože veškerá jednání v jeho prospěch a na základě jeho rozhodnutí vykonával jemu podřízený Mgr. Ing. Ivo Hala a advokáti podřízení Mgr. Ing. Ivo Halovi. O to je role JUDr. Petra Sisáka nebezpečnější,“ zmiňuje obžaloba sepsaná státním zástupcem Adamem Borgulou.

Obžaloba tvrdí, že kvůli odvrácení hrozící insolvence nejprve přesunuli formálně sídlo firmy do Českých Budějovic. Aby návrh na insolvenci řešil tamní krajský soud.

Když pak konkrétní návrhy padly, Hala podle obžaloby zařídil u soudkyně Marie Červinkové, aby úpadek nebyl vyhlášen. Advokát Hala je za to obžalovaný z málo vídaného trestného činu „zasahování do nezávislosti soudu“. Soudkyně Červinková ze zneužití pravomoci.

Obžaloba říká, že Hala s Červinkovou dojednal, že insolvenční návrhy odmítne. A dokonce jí předepsal a dovezl na flash disku příslušné rozhodnutí, jak zjistila policie z obou textů.

„Z uvedeného porovnání bylo zjištěno, že JUDr. Marie Červinková pouze upravila předložené usnesení bez toho, že by změnila jeho věcnou podstatu. Celé části usnesení jsou shodné nebo byly zaznamenány zcela minimální rozdíly,“ stojí v obžalobě.

„Platí dohoda?“ zní na odposleších

Něco podobného se pak podle obžaloby opakovalo při dalších insolvenčních návrzích podaných městskou částí Praha 10 a městskou částí Praha 6, které držely dluhopisy Via Chem Group v hodnotě 200 milionů a bály se o své investice.

Odposlechy také zachytily, jak se Hala u soudkyně ujišťuje, že dohoda o odmítnutí insolvence platí. „Soudce by neměl být loutkou v rukou jednoho z účastníků soudního řízení,“ podotýká státní zástupce v obžalobě.

Obžalované Marii Červinkové je dnes 75 let, už roky není soudkyní. Její advokát Miroslav Kříženecký říká, že celé její stíhaní je nesmysl.

„My jsme s Marií spolužáci. A přísahám: Ani jeden z nás neumí dát flešku do počítače, natož z ní něco do počítače zkopírovat. Některé věci se už prostě naše generace nenaučí,“ uvedl advokát pro Seznam Zprávy.

Dodal také, že vývoj hospodaření Spolchemie dal soudkyni Červinkové za pravdu: Tím, že firma nespadla do insolvence, nakonec věřitelé dostali zpět mnohem víc peněz – protože se skutečně za pomoci úvěrů a dotací podařilo rozjet nové, moderní technologie.

„Co tedy doktorka Červinková spáchala tak společensky nebezpečného?“ zeptal se Kříženecký.

Hala ani Sisák se na žádost Seznam Zpráv k obžalobě nevyjádřili.

Řidič jako bílý kůň

V dalším případě popsaném obžalobou zase Petr Sisák s Ivo Halou odklonili akcie Via Chem Group, aby k nim nemohli další věřitelé – celkem šlo o 1,1 milionu akcií, k nimž získaly zástavní právo různé společnosti z Belize, Britských Panenských ostrovů nebo z Kypru. Stalo se tak podle obžaloby přes vymyšlené smlouvy o půjčkách, směnky a zfalšované účetní doklady.

Podle zjištění policie, která získala informace například od tamních úřadů, ovládal tyto offshorové společnosti sám podnikatel Sisák. A to přes bílé koně, například přes svého řidiče Antonína France, který je také mezi obžalovanými (mimochodem, Franc v roce 2011 překvapivě vystupoval jako oficiální majitel fotbalové Slavie, už tehdy bylo zřejmé, že je jen figurou vystrčenou do popředí skutečným vlastníkem). Dalším byl zase Sisákův sparingpartner z boxu.

„Nejsou přímé důkazy o podílu JUDr. Petra Sisáka na tomto jednání. Řetězec nepřímých důkazů však ukazuje na roli JUDr. Petra Sisáka jako muže v pozadí, v jehož prospěch byla operace provedena,“ píše se v obžalobě.

Kromě bílých koní podle obžaloby Petr Sisák využíval i síť spřátelených advokátů, kteří pro něj pracovali. Policie tvrdí, že si „koupil“ i insolvenční správkyni. V roce 2014 Via Chem Group skutečně spadl do insolvence, Sisák s Halou měli zařídit, aby se správkyní stala Vladimíra Jechová Vápeníková.

S její pomocí a za pomoci dalších advokátů pak byly podle obžaloby pozměňovány různé klíčové dokumenty tak, aby věřitelé Via Chem Group, tedy opět pražské městské části nebo například radnice v Sokolově, nedostali peníze z dluhopisů.

Správkyně Jechová Vápeníková také podle obžaloby záměrně nepodala žalobu proti zmíněným převodům akcií do offshorových firem. A když si města stěžovala, že jde na ruku Sisákovi, napsala soudu oficiální stanovisko, že se necítí být podjatou.

I její advokát Roman Jelínek odkázal na ekonomický výsledek: Via Chem Group pod správkyní Jechovou Vápeníkovou neskončil v konkurzu. Soud mu totiž povolil takzvanou reorganizaci. To znamená, že se majetek firmy nerozprodá na zaplacení dluhů, a společnost může za přísných podmínek fungovat dál.

„Podstatné pro posouzení věci je nezpochybnitelný fakt, že věřitelé Via Chem Group byli v rámci reorganizace uspokojeni lépe, než by byli uspokojeni v konkurzu. O tomto faktu však obžaloba mlčí. S ohledem na uvedené klientka odmítá, že by jako insolvenční správkyně postupovala mimo zákonný rámec, jednala zvlášť ve prospěch některého účastníka řízení či na pokyn neoprávněné osoby,“ doplnil advokát Jelínek.

Poslední část případu se týká ještě velmi složitých transakcí kolem Sisákových firem, fotbalové Slavie a jejího tehdejšího majitele Aleše Řebíčka, ministra dopravy za ODS v Topolánkově vládě. Kriminalisté zmapovali, že Sisákova skupina připravila Řebíčka o 25 milionů.

„Cítí se poškozený a chce ty peníze vrátit zpátky a je mu jedno po kom,“ cituje obžaloba z Řebíčkova výslechu na policii.