Tvrdil, že loví vlastizrádce mezi kolegy. Policie jej propustila

Policie jeho případ řešila více než rok. Kárné řízení, v němž ho mohla potrestat, se ale kvůli průtahům promlčelo. A vypadalo to, že se Bílý vrátí do aktivní služby. Nakonec u policie končí. Řízení o propuštění ze služebního poměru s ním nadřízení zahájili loni 23. prosince. Den potom, co se o jeho činnost u policie začali zajímat reportéři Seznam Zpráv.