Policie se marně potýká s dezinformátorem ve vlastních řadách

Přesto ho policie platí dále. Řízení o propuštění ze služebního poměru odstartovalo až loni 23. prosince. Den potom, co reportéři zaslali žádost o stanovisko k působení Bílého. Kdy proces skončí, ale moravskoslezská policie, které Bílý podléhá, není schopná říci.

Nulovým výsledkem skončilo předchozí kárné řízení, které s Bílým vedla policie poslední rok. „Došlo k zastavení řízení, neboť odpovědnost za kázeňský přestupek zanikla,“ dodala bez dalších podrobností mluvčí. To se může stát například kvůli tomu, že proces trvá tak dlouho, že se odpovědnost promlčí.

Nadřízení mu vyčítali třeba to, že ho kontrola ve vymezený čas nenašla doma, kde má na neschopence ze zákona čas trávit.

Nebo že porušil základní povinnosti policisty, protože v listopadu 2021 odvysílal video, v němž uvedl, že na tehdejší vládu Andreje Babiše podal trestní oznámení za údajný apartheid a vydírání. Kvůli tomu, že schválila opatření, dle nichž lidé neočkovaní proti covidu nemohli do hospod či ke kadeřníkovi.

Bílý na otázky Seznam Zpráv odpovědět odmítl. „No vám to určitě řeknu, jste se zbláznil ne? Sedmilháře nepodporuji, běžte si za tím, kdo vás platí, u mě nejste novinář, jen prodejný pisálek,“ reagoval Bílý.

„Smetana je neúnavným bojovníkem snad proti všem úřadům a institucím, jako jsou policie, soudy, obecní úřady, krajské úřady, banky, GIBS, nemocnice a tak dále. Ty podle něj ovládá organizovaný zločin a on to vše prohlédl a odhalil ve vysílání na facebooku,“ popsal expert na dezinformace Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost.

Publikum v komentářích pod videem na Bílého kolegy tvrdě útočí. „Vidle a cepy a na ně,“ napsal třeba Pavel Barton. „Jsou to největší šmejdi mafiani. Ty by měli být potrestany (sic) všichni co dělají,“ přisadila si Zdenka Veselá.