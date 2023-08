Interní depeše popisuje, co se dělo na Rhodosu. Tvrdě kritizuje české cestovky

Jiný obraz ale poskytuje takzvaný TIC (telegram in claris), tedy interní depeše, kterou do Prahy 28. července zaslal velvyslanec v Athénách Jakub Karfík a Seznam Zprávy listinu získaly. Sekce „problémy k řešení“ se až na jeden bod týká výhradně cestovních kanceláří. „TIC je z povahy interní dokument, a proto jej komentovat nebudu,“ reagoval mluvčí Ministerstva zahraničí Daniel Drake.

„Zastupitelský úřad nemá kontakty na delegáty, nemůže se tudíž s nimi spojit v případě mimořádné situace. Když jsme o takový kontakt v době krize na Rhodosu jednu z větších cestovních kanceláří žádali, odpověděli nám, že ho nemají, protože s delegáty komunikují pouze e-mailem (sic!),“ napsal do Prahy velvyslanec.

Čedok, Fischer či Blue Style naopak trvají na tom, že s ministerstvem i zastupitelskými úřady komunikují. „Komunikace a výměna informací probíhala v podstatě od začátku, ať už na místě nebo i v Praze,“ okomentoval to například mluvčí Fischeru Jan Bezděk.

Slovensko poslalo na boj s požáry v Řecku tým třiceti hasičů s patnácti auty. „Hrozilo, že nás oheň uvězní a my i uhoříme,“ říká jejich velitel, pro něhož to je zatím největší boj s plameny, který zažil.

Velvyslanec ale zároveň zdůraznil, že neví, kolik českých turistů v zasažené oblasti bylo. Od cestovních kanceláří totiž informaci s výjimkou Čedoku nedostal. Do systému DROZD, který je určený pro registrace Čechů mířících do zahraničí, se hlásí jen zlomek turistů.

„V odpoledních hodinách se již občané začali na ZÚ obracet s žádostmi o radu při evakuaci, nadále poukazovali na nečinnost cestovních kanceláří,“ dodává interní dokument. Podle něj se na ambasádu obrátilo od soboty do pondělí na 450 turistů, někteří byli zástupci rodin či skupin. Až později tlak zmírnila linka na Ministerstvu zahraničí, která vyřídila dalších 350 telefonátů.

A pomohla i dvojice důstojníků z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. „Zapojení důstojníků HZS do řešení situace bylo jednoznačně užitečné a prospěšné (třebaže se cestovní kanceláře nechaly slyšet, že se nebudou řídit radami nějakých upocených hasičů),“ hodnotí to velvyslanec Karfík.

I proti tomu se cestovky ohrazují. „Během evakuace jsme pracovali s podobnou prioritizací a přednostně jsme repatriaci nabízeli rodinám s dětmi, seniorům a podobně,“ komentovala to například mluvčí Blue Style Lucie Bukovanská.

Stejně cestovky popírají i to, že pro část lidí bez dokladů byla zpočátku potíž dostat se do letadel. „V období mezi evakuační a repatriační fází jedna česká letecká společnost (Smartwings) odmítala přijímat na palubu občany bez cestovních dokladů, třebaže byl ze strany řeckých úřadů jejich volný průchod zajištěn,“ komentuje to dokument athénského velvyslanectví.