„Vybrala jsem spoření.“ Ženy na mateřské podlehly slibům manželů z instagramu

„Vybízeli nás, abychom si šly půjčit do banky a peníze investovaly právě do kryptoměny. Říkali, že riziko je nízké a získáme dvacet procent ročně,“ líčí, je se páru podařilo ji k investování přimět.

Glocinu svěřila téměř sto tisíc korun. „Je to pro mě nájem na půl roku. Půl roku bych za to žila,“ říká žena s malým dítětem.

Muž, který je k investicím přesvědčil, na dotazy Seznam Zpráv odpovídat nechtěl. Co redakci napsal, vměstnal do jediné věty: „Již delší dobu nespolupracuji s Glocinem, tak se k tomu nebudu vyjadřovat.“

„Začaly chodit e-maily od systému EVA, že mi zachrání peníze z Glocinu, ale musím jim podepsat smlouvy, které je tím opravňují převést závazky Glocinu do projektu EVA. Jsem pod nátlakem, že když neudělám, co říkají, přijdu o vše. Kostroň mi napsal, že buď udělám, co říká, a budu mít 200procentní zhodnocení, nebo budu mít nulu,“ uvedla jedna z žen, s nimiž reportéři mluvili. Znamenalo by to ale, že se výběru peněz vzdá i další roky.