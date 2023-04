„Vyráběli“ v Praze děti na zakázku. Teď jdou na Ukrajině před soud

Státní zastupitelství na Ukrajině podalo obžalobu na skupinu lidí, která – jak říkají sami detektivové – „vyráběla a prodávala“ na zakázku novorozence. Děti přicházely na svět v Praze a z Česka také putovaly do celého světa.

Před porodem se náhradní matka přesunula do Prahy, kde na ni čekal celý profesionální tým spolupracovníků kliniky: zařídili porodnici, vyřízení všech dokumentů a hlavně jednání na matrikách Prahy 5 a Prahy 8, kde náhradní matka a klient kliniky předstírali, že jsou pár (ačkoli se viděli poprvé v životě). A společně „napsali“ dítě na otce, který pak s pár dní starým novorozencem odletěl domů – do Švédska, Německa, Španělska nebo do Řecka.