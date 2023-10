Vyšetřování největšího požáru končí. Navedli mě démoni, řekl obviněný

Vyšetřovatelé dostali v těchto dnech do rukou znalecký posudek o stavu šestatřicetiletého muže, někdejšího profesionálního strážce parku, jehož ze založení požáru podezírají.

Že případ dospěl do fáze, kdy se obviněný, jeho advokát a poškození už seznamují s výsledky vyšetřování, potvrdila Seznam Zprávám náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. „Poté bude spis předložen dozorovému státnímu zástupci, který ve věci rozhodne, zda na obviněného podá obžalobu, popřípadě vydá jiné rozhodnutí ve věci,“ uvedla Doušová. Verdikt dozorujícího žalobce by měl padnout ještě do konce října.