Za 15 minut vystřílím Sněmovnu, napsal. Policie ho prověřuje

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Mezi stovkou případů, které smrt 14 lidí na filozofické fakultě inspirovala k veřejným komentářům na hraně zákona, řeší policie i šedesátiletého muže z pražského sídliště.

Čtyři hodiny po bezprecedentní tragédii se 21. prosince sedl za klávesnici a na svůj facebookový profil napsal vzkaz policejnímu prezidentovi Martinu Vondráškovi. „Pane prezidente Ondrášku, za 15 minut vystřílím celou Sněmovnu. Takže jste přijeli pozdě. A doufám, že se pozůstalí budou domáhat odškodnění. Jste banda chcípáků a darmošlapů.“

Statusu, v němž autor udělal zjevnou chybu ve jméně policejního generála, ještě předcházel podobný příspěvek s komentářem k pachateli: „Škoda, že nešel do Strakovky, tam je taky dost lidí.“

Když majitele tohoto facebookového profilu Petra L. Seznam Zprávy vypátraly a podařilo se ho kontaktovat, nejprve autorství příspěvků vyslaných do světa popíral.

„Já jsem tam nic takového nepsal,“ tvrdil do telefonu muž, který se na jiné sociální síti prezentuje videy, jež ho zachycují jako řidiče sněžného pluhu. Dodal, že „nesouhlasí s žádným násilím“. Zároveň však potvrdil, že profil na sociální síti je jeho a že některé příspěvky na něm zveřejněné psal osobně.

O několik hodin později Petr L. na facebooku původní tvrzení opravil. Uvedl, že si vzpomněl a že status o střílení ve Sněmovně je jeho dílem. A vysvětlil, že ho myslel jako kritiku policie, která podle něj na místo přijela pozdě.

„Už vím, o čem byl můj status pro pana prezidenta Ondráška,“ napsal Petr L. „Tento člověk v TV tvrdil, že policie byla na místě masakru do 15 minut. Zbraní typu AR15 je možné v automatickém módu vystřílet až 90 ran za minutu. Při použití zásobníku na 90 ran je možné naši Sněmovnu vystřílet za tři minuty, a to i s pauzou na cigáro,“ uvedl s tím, že právě za to policii kritizoval.

Ani toto vysvětlení nemění nic na tom, že za texty zveřejněné po střelbě prověřují Petra L. kriminalisté z protiextrémistického a protiteroristického oddělení pražské policie.

„Věcí se zabýváme a je v šetření pro možný trestný čin šíření poplašné zprávy,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zbraně, výhrůžky a kritika vlády

Petr L. žije se svou rodinou na jednom z pražských sídlišť. Když do místa bydliště dorazila reportérka, nebyl doma, a tak se rozhovor uskutečnil zpětně po telefonu.

Z profilu na sociální síti je zřejmé, že muž je milovníkem zbraní a že jich sám několik vlastní. „Jsou funkční. Jsou to vzduchovky. I ty revolvery jsou vzduchovky, dokonce jedna je jenom poplašňák,“ prohlásil Petr L.

Sousedé řekli, že se svými malými syny před domem ze vzduchovky střílí. „Střílejí tady na plechovky,“ popsal reportérce jeden ze sousedů.

Tato zábava koresponduje s tím, že s revolvery i většími zbraněmi se Petr L. zvěčňuje nejen sám, ale fotí s nimi i svoje děti.

Foto: Facebook / Petr L., Seznam Zprávy Muž, na jehož profilu na sociální síti se píše, že vystřílí Sněmovnu, zveřejňuje fotografie zbraní.

Petr L. se na sociálních sítích často vyjadřuje k politice. Kritický je především k vládní koalici, naopak sdílí videa předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

„Vy zkurven.i a zkur.enkyně z vlády, jestli od nového roku zase stoupnou ceny potravin, tak fakt bude na čase vás vyhodit z okna.“ To je jeden z mnoha kritických a vulgárních textů na adresu vládního kabinetu, kterých lze najít na jeho facebookové zdi desítky.

A stěžuje si i na migranty. „Tak si ty migranty vemte do Bruselu, vy chytráci. Nebo si vezměte příklad z Austrálie a Nového Zélandu. Pokud ani to nepomůže, tak MG42,“ napsal den před útokem na filozofické fakultě.

MG42 je kulomet používaný německým Wehrmachtem za 2. světové války.

Foto: Facebook / Petr L., Seznam Zprávy Petr L. tvrdí, že všechny zbraně, které má, jsou jen vzduchovky.

Střelba na fakultě a balík od pošty

Petr L. sice říká, že odsuzuje násilí, empatii po tragické střelbě však neprojevil.

„To, co se stalo na fakultě na Palachově náměstí, je hrozné, ale to, že mne pošta už dva dny po sobě nezastihla doma, a tudíž nemohla dodat balíky, to je bordel. Ty zmr.e rakouskej, zruš tu firmu,“ prezentoval své myšlenkové pochody.

Když měl reportérce vysvětlit, proč dával svoje problémy s Českou poštou do souvislosti s útokem střelce, který zabil 14 lidí, ohrazoval se: „Ne, já jsem to nedával do souvislosti se střelbou. Já jsem napsal, že střelba na filozofické fakultě je hrozná, ale pro mě, že je daleko hroznější, že mi zase nebyla doručena zásilka.“

A na otázku, zda mu to nepřijde necitlivé, řekl: „Víte, co je pro mě třeba hrozné? Jděte se na tu fakultu podívat. Visí tam černý prapor – v pořádku. Ale proč je tam ukrajinský?“ rozčiloval se nad podporou, již škola vyjadřuje zemi napadené Ruskem.

Skoro stovka případů

Případů, kdy lidé v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě tento útok buď schvalují, nebo vyhrožují jeho napodobením či kolem něj šíří různé dezinformace, řeší policie po celé zemi už skoro sto.

„Nenávistné útoky pokračují, senior v Jindřichově Hradci vyhrožoval vystřílením na poště. Vypátrán, zadržen, vyšetřován. Muž z Písku vyhrožoval dalším útokem jako na univerzitě, v minulosti vyšetřován pro nedovolené ozbrojování. Nasazena zásahová jednotka, zadržen, vyslýchán,“ popsala dva z případů na konci roku policie na síti X.

