Žádost o milost za korupci: Kolem jsou Zemanovi spojenci

Benešová byla do předloňska ministryní spravedlnosti ve vládě Andreje Babiše (ANO) a je stabilní oblíbenkyní Miloše Zemana.

Odmítla však, že by se u Miloše Zemana za udělení milosti pro Metrostav přimlouvala. „S panem prezidentem jsem o věci nemluvila,“ prohlásila Marie Benešová.

Podle novely se totiž nově mohly firmy vyvinit ze skutků spáchaných manažery nebo majiteli – stačilo prokázat, že společnost udělala vše pro to, aby ke zločinu nemohlo dojít. Například tím, že nastavila „protikorupčně“ interní předpisy, že pravidelně školila zaměstnance proti úplatkům a podobně. Právě tím pak u soudu s Rathem Metrostav argumentoval.

Byl to podle vlastního přiznání právě on, kdo odborářům Metrostavu už na jaře poradil, ať se na Hrad se žádostí o milost obrátí. „Protože jsou jedinou firmou v tomto oboru takovéto velikosti v České republice a obávají se o budoucí zaměstnanost,“ vysvětloval Středula v rozhovoru pro Seznam Zprávy, proč se v prezidentské milosti angažoval.

Současně však podobně jako Marie Benešová popřel, že by během posledních měsíců, kdy se s prezidentem vídal, za milost pro Metrostav lobboval. „Hm, to je dobrá otázka…,“ zareagoval, když se ho na to redakce přímo zeptala. A pak dodal: „Ne, ne, ne, vůbec jsme se o tom nebavili.“