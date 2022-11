„Mobil, pár peněz a naděje.“ Syřanka točí dokument o útěku před válkou do Česka

„Vrací se mi to. Jako bychom o azyl žádali znova. Opět cítím strach z toho, co se bude dít. Mám pocit uprchlíka, když utíká před válkou a hledá mír,“ říká devatenáctiletá Natalia Haddad a rozhlíží se po místnosti plné knih, deskovek a hraček pro děti.

V hlavě ji znovu blikají deset let staré vzpomínky. Tehdy jí bylo devět.

Žili s rodiči nedaleko Damašku. Jenže občanská válka jim rychle převrátila vše naruby. „Zažili jsme momenty, kdy jsme utíkali a nad hlavami nám létaly rakety. Na ulici před námi vybuchl školní autobus s dětmi. Když to vidíte, chcete pro svoji rodinu to nejlepší. Musíte utéct,“ líčí tehdejší události.

Jeho kamarád Dominik Belza s Natalií chodí a přidává další kontext. „Chceme ukázat pozitivní příklad integrace, kontrovat všeobecnému pohledu společnosti a bourat mýty. Dostali jsme přístup do všech zařízení. Můžeme příběh Natky vyprávět na pozadí těchto prostor,“ dodává. Pokud to vyjde, rádi by snímek promítali i na festivalech.