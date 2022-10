Na inzertních portálech okradl stovky lidí. Škoda 1,5 milionu

Pachateli, který byl už dříve odsouzený za podobnou trestnou činnost, hrozí až osm let vězení. Podvody páchal od svých 19 let. V současné době je obviněný ve vazbě. Lidem, kteří v případu figurovali jako bílí koně, pak hrozí trest od dvou do čtyř let odnětí svobody.