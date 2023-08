Náš Lukáš že uhodil ženskou? Sám vychovával dcery, zní z Koláříkovy domoviny

Že by „náš Lukáš“, ten hodný, skromný, vesnický kluk, měl milenecký poměr se svou asistentkou a ještě ji zmlátil? To snad proboha ne!

Nikomu se tady ale nechce věřit, že by se „Lukášek“ v Praze tolik zkazil a proměnil v papaláše poté, co se stal nejprve poslancem a pak náměstkem ministra vnitra. Při vyslovení jeho jména si místní lidé vybavují jen pozitivní věci.

Nejvíc to, jak musel sám vychovávat dvě dcery, dvojčata, poté, co jeho první partnerka rodinu brzy opustila.

Naposledy Kolářík udělal v Katovicích radost, když koupil rozpadající se hospůdku U Trčků, typickou nádražku, a pustil se do její rekonstrukce. Nazval ji RestArt a plánoval tady nejen obnovit restauraci, ale vybudovat jakési komunitní centrum. Byl to společný plán s jeho stávající manželkou Janou.

To, že ti dva v roce 2013 nadšeně zamířili k Pirátům, bylo přirozené. Angažovanost a zájem o veřejné dění ostatně oba viděli doma. O Koláříkově otci už byla řeč. Jeho manželka je zase dcerou známé strakonické učitelky Jany Rohové, na jejíž boj za opuštěného žáka, který se dostal do dětského domova po matčině autonehodě, upozornil pořad 168 hodin v České televizi.

Byl by to vlastně takový dokonalý příběh. Ideální pro reklamu na lákání mladých lidí do politiky… Tak co se pokazilo, že to skončilo téměř antickou tragédií, alkoholovým opojením, šermováním nožem, kopanci a pěstmi?