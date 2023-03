„Nechce mě pustit ke slovu,“ vtipkovala Pavlová. A chopila se mikrofonu

Eva Pavlová se stala středem pozornosti poté, co se Petr Pavel po podpisu prezidentského slibu přemístil do Španělského sálu. Jeho další projev před zhruba 3000 hosty už se nesl ve značně uvolněné atmosféře.

„Na prvním místě bych asi měl poděkovat rodině, protože bez rodinného zázemí to nikdy nejde a v kandidatuře na prezidentskou funkci už vůbec ne. Mé rodině to samozřejmě přineslo do života velké změny a zdaleka ne všechny byly pozitivní. Já jim všem chci poděkovat za to, že to vzali sportovně,“ vykládal novopečený prezident.