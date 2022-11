Nejhledanější zločinec Sádlo je v Česku. Lovci lebek ho přivezli ze Senegalu

Policisté přiletěli do západoafrického Senegalu už v pondělí. V metropoli Dakaru museli 50letého Stanislava Seidla nejprve identifikovat a posoudit, zda je zdravotně schopen převozu do Evropy. Pak ho běžnou linkou přepravili přes Paříž do Prahy.

Na Letišti Václava Havla přistál stroj se Seidlem před čtvrtečním polednem a muže přímo na letištní ploše převzala eskorta, která ho převezla na policejní stanici vedle ruzyňského letiště.

„Před odletem se mu nedostalo vůbec žádné lékařské péče. Dostal jen nějaké léky na bolest,“ řekl Seznam Zprávám Seidlův obhájce David Korba.

„Cítí se velmi nemocný. Řekl mi, že už má asi šest měsíců odraženou ledvinu, která ho bolí. Močí krev, ukazoval mi celé tělo, které má posázené otevřenými boláky, a cítí se mizerně,“ pokračoval po návštěvě policejní stanice s tím, že jeho klient bude - vzhledem ke svému zdravotnímu stavu - zřejmě převezen do nemocnice.

Co bude se Stanislavem Seidlem dál? „Bude dodán do Vazební věznice Praha-Ruzyně. Věznici, kde bude trest vykonávat, určuje Vězeňská služba ČR, to již není v pravomoci soudu, stejně jako rozhodnutí, zda bude umístěn do vězeňské nemocnice, nebo kde a jaká mu bude poskytována lékařská péče,“ reagovala na dotaz Seznam Zpráv soudkyně Okresního soudu v Příbrami Michaela Kalná, která měla případ na starosti.

Obhájce Korba avizoval, že bude prezidenta žádat o milost.

Útěk před pomstou z podsvětí

Stanislav Seidl, v příbramském podsvětí známý pod přezdívkou Sádlo, byl v roce 2010 za vykradení optiky, hasičárny a pokus o vykradení bankomatu odsouzen k šesti rokům ve věznici s ostrahou. Po odečtení dvou let strávených ve vazbě mu zbývaly čtyři roky za mřížemi.

K výkonu trestu na podzim 2011 ale nenastoupil - z Česka odletěl na Kanárské ostrovy.

Muž tvrdí, že neuprchl kvůli nástupu do vězení, ale prý se obával pomsty ze strany podsvětí. „Já jsem starý darebák. Nebál jsem se jít do basy, ale musel jsem zmizet, protože mě policie prozradila a přivedla kvůli vykradení zámku Orlík do velkého nebezpečí,“ řekl Seznam Zprávám v době, kdy byl ještě na útěku.

V kauze vykradení zámku Orlík v roce 2010 svědčil proti svým kumpánům prý jako utajovaný svědek. Policie ale jeho identitu údajně prozradila a on se bál, že by mu jako práskačovi nebo konfidentovi šlo ve vězení o život.

Když k výkonu trestu nenastoupil, policie po něm vyhlásila mezinárodní pátrání. Unikal 11 let. Až koncem letošního února se sám přihlásil na české ambasádě v Senegalu. Seznam Zprávy natočily o jeho životě desperáta na útěku třídílnou investigativní podcastovou sérii Práskač.

Lovci lebek

V roce 2016 zařadila Národní jednotka cíleného pátrání, takzvaní lovci lebek, Stanislava Seidla na list nejhledanějších zločinců Evropy, který vydává Evropský policejní úřad Europol a každá země na něj může vložit své dva top zločince.

U Seidlova profilu na seznamu The Most Wanted jsou - kromě zmíněné majetkové trestné činnosti - uvedeny také nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo přečin napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice.

Za tyto skutky však odsouzen nebyl a není jasné, v jaké fázi vyšetřování tyto přečiny, z nichž ho policie viní, jsou. Příbramská policie to nechce komentovat.

Foto: Europol Nejhledanější Čech na stránkách Europolu.

Další otázky panují ohledně toho, do jaké míry policie Stanislava Seidla vůbec hledala. Podle zjištění Seznam Zpráv pobýval pět let na ostrově Gran Canaria, kde žije a pracuje jeho strýc. Seidl dokonce bydlel v opuštěném domě se svým bratrem. Jezdili za ním na návštěvy otec, dcera, teta, příbuzní i přátelé.

Z Kanárských ostrovů se v roce 2016 přesunul do západoafrické Gambie, i tam za ním příbuzní jezdili. Poslední rok se skrýval v džungli v jižním Senegalu, v oblastech ozbrojených střetů mezi vládou a rebely. Před tím, než se v Dakaru vydal českým úřadům, byly Seznam Zprávy se Stanislavem Seidlem v kontaktu.