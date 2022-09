„Neztotožníme ho.“ Policie odložila případ muže, který natáčel ženy pod sukní

Kriminalisté sice nerozporují, že se stalo to, co ženy popsaly, i přes záznamy z veřejných kamer ale nedokázali vypátrat, kdo je pachatelem.

Policisté muže podezírali z přestupku proti občanskému soužití a hrozila mu pokuta až 20 tisíc korun. Pokud by se ale muži podařilo prokázat, že se takového chování dopouští kontinuálně, bylo by podle právničky Lucie Hrdé možné čin považovat za výtržnictví a hrozily by mu až dva roky.

Odborníci se nicméně shodují, že pokud se na to ženy cítí, měly by se proti podobným skutkům ohradit a případně je nahlásit. „Je ale v pořádku, pokud v tu chvíli nejsou schopné udělat nic. Není potřeba se za to vinit, je to normální reakce,“ podotkla Nejedlová.