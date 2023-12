NKÚ: Výstavba D4 formou PPP nebude pro stát tak výhodná

Kontroloři prověřovali, jak Ministerstvo dopravy (MD) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v letech 2013 až 2023 využívaly státní peníze určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. U projektu PPP výstavbu dálnice, provoz a údržbu zajišťuje a financuje soukromá firma, stát jí následně po určitou dobu platí smluvní odměnu, takzvanou platbu za dostupnost. Dokončení pěti nových úseků dálnice D4 v délce téměř 32 kilometrů, včetně opravy 17 kilometrů čtyř stávajících úseků, je plánováno nejpozději na závěr roku 2024. Stát má zhotoviteli platit za dostupnost následujících 25 let, tedy až do roku 2049. Po uplynutí smluvního vztahu přejdou provoz i údržba pod stát.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že v dané době byly k dispozici pro porovnání pouze zahraniční zkušenosti a v rámci ekonomických hodnocení modelované výdaje na budoucí dlouhodobou údržbu aktiv na straně ŘSD při zohlednění celkových ročních cash flow směřujících do oprav a údržby na straně ŘSD.

Kontroloři dále upozorňují, že při zohlednění inflace v letech 2020 až 2022 a predikce ČNB a Evropské centrální banky do roku 2049 bude Poslaneckou sněmovnou schválená platba za dostupnost ve výši 29,5 miliardy korun nedostatečná. Podle výpočtů kontrolorů, kteří inflaci z let 2020 až 2022 a zmíněné predikce započítali, bude platba státu za dostupnost o 4,2 miliardy vyšší. Resort ale podotkl, že výpočet NKÚ mimo jiné nezohledňuje srážky za nedostupnost dálnice, které lze podle něj v určité míře očekávat. Nepředpokládá tak, že by reálný vývoj plateb za dostupnost měl překročit rámec schválený poslanci.