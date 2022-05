Noční vlci letos v Česku konec války neoslaví, místo Ostravy byli ve Voroněži

Chystanou cestu Nočních vlků už před pár týdny komentoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Deníku N řekl, že ruští motorkáři nejsou v Česku vítaní. Deník zmiňuje, že by policie mohla využít i mechanismu, kdy členy Nočních vlků zařadí na seznam nežádoucích osob, a to z bezpečnostních důvodů. Nedostali by se tak vůbec do země. Teoreticky jim lze zrušit krátkodobá víza a vyhostit je ze země, jak potvrdil i policejní mluvčí Moravčík.