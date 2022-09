Pekarová Adamová si v Berlíně stěžovala na Zemanova oblíbence

Pro šéfku Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) je však tento politik s českými kořeny jen velmi těžko přijatelný partner. Na své návštěvě v Berlíně se vydala na diplomaticky tenký led a před předsedkyní Spolkového sněmu, sociální demokratkou Bärbel Basovou, se proti jeho angažmá v čele česko-německých vztahů na půdě Sněmu ohradila. Podle ní by mohlo narušovat vzájemné vztahy, pokud se čeští politici budou „obávat“ setkání s ním.

„Při setkání s předsedkyní Bärbel Basovou jsme se dotkly situace, že předsedou skupiny přátel Česka, Slovenska a Maďarska Spolkového sněmu je politik AfD. Chápu, že pan Bystroň má české vazby a kořeny, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stranu, která vyjadřuje proruské názory, mi to v tuto chvíli přijde velmi nešťastné,“ uvedla Pekarová Adamová po jednání v německé metropoli.

Basová, která po setkání s Pekarovou Adamovou před novináři nevystoupila, prý uvedla, že post, který zastává Bystroň, se řídí dlouhodobě danými pravidly, do nichž nelze jen tak zasahovat. „Ale je tu i příklad z minulosti, kdy skupinu přátel Izraele vedl poslanec za AfD a činilo to podobné rozpaky, až obtíže. Cesta se nachází, máme se bavit spíše se členy této skupiny ve Spolkovém sněmu než s jejím vedením,“ dodala Pekarová Adamová.

Bystroň se narodil v Olomouci, v šestnácti letech, v roce 1987, emigroval do Německa, kde získala jeho rodina politický azyl. Do Spolkového sněmu usedl poprvé v roce 2017. Tehdy AfD, o jejíž aktivity se zajímá také německá kontrarozvědka, úspěšně využila antiimigračních nálad v zemi.

Pekarová Adamová přijela do Berlína ve vypjatých časech, kdy Evropa začíná silně pociťovat dopady ruské agrese na Ukrajině. Hlavní témata setkání v Berlíně tím byla jasně daná: energetika a bezpečnost.

„Nemůžeme spoléhat na to, že se o nás Němci budou zajímat automaticky, když máme velmi silné a vzájemně výhodné ekonomické vazby. Není to automatické. Vzhledem k tomu jsem velmi stála o to, abychom byly s paní Bas v dalším kontaktu a bavily se těsněji o věcech, když jsou aktuální,“ řekla Pekarová Adamová k vzájemným vztahům po jednání v Berlíně.