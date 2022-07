Perebyjnis v Praze skončí zřejmě během srpna, poté se vrátí do Kyjeva

Do budoucna nevyloučil možnost, že by se mohl případně i přesunout na velvyslanectví v jiné zemi. Perebyjnis to dnes řekl ČTK. V minulém týdnu ho odvolal z funkce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Přesný termín návratu do Kyjeva Perebyjnis ještě nezná, počítá ovšem s tím, že by měl nastat v srpnu. Následně by se měl vrátit na ukrajinské ministerstvo zahraničí, do budoucna ovšem nevyloučil pokračování diplomatické kariéry v jiné zemi. „V diplomatické službě působím přes 30 let. Byl jsem v různých zemích a doufám, že ještě nějaká možnost bude,“ dodal třiapadesátiletý diplomat.