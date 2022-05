Pět tisíc na dítě dostanou rodiny v srpnu, slibuje Jurečka

Jurečka v pořadu Partie TV Prima dále uvedl, že peníze rodiny dostanou nejpozději v srpnu, kdy se potýkají s extra výdaji souvisejícími s nástupem dětí do školních zařízení. „Ve středu (na vládě – pozn. redakce) samozřejmě bude shoda. Kdybych na tom trval, tak je to schváleno už tento týden, ale já jsem chtěl, aby se to dotáhlo,“ řekl.

„Detaily (čerpání – pozn. redakce) představíme příští týden po jednání vlády,“ uvedl Jurečka. Podle něj rodiny nebudou muset dokládat příjmy, příslušné IT systémy budou žadatele vyhodnocovat automaticky. Příprava IT systému, aby se čerpání příspěvku obešla bez papírování, prý bude stát méně než 30 milionů korun.

Vládu kvůli způsobu prosazení příspěvku kritizuje opozice. Podle poslance ANO Aleše Juchelky měl být příspěvek plošný, nikoli vázaný na příjmy rodičů. „Lidé budou na vyplacení příspěvku čekat měsíce, posunulo se to tak, že to dostanou lidé populisticky před volbami,“ uvedl v TV Prima.

Konkrétně pak předloha počítá s tím, že ho měl stát vyplatit na děti, jimž letos 1. srpna ještě nebude 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče s loňským příjmem do milionu korun hrubého by o ni měli požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných CzechPointech na radnicích či poštách. Příjmy zřejmě nebudou muset dokládat.