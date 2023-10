Po Zemanově oblíbenci zkušený diplomat. Do Číny míří nový muž

Propojení diplomatického působení ve složitém terénu v autoritářské zemi a kritické žurnalistiky může nepochybně přinášet komplikace. Nepříznivé dopady to může mít na obě profese. Seznam Zprávy oslovily ČT, zda se situací zabývá, ale odpověď do uzávěrky článku nepřišla.

Noví čeští velvyslanci se chystají také na Ukrajinu, do Slovinska a do Polska. „Do Kyjeva zamíří Radek Pech, do Lublaně Jiří Kuděla, zastupitelský úřad v Pekingu povede Martin Tomčo. Všichni patří k našim nejzkušenějším diplomatům, kteří za zájmy Česka bojovali během své kariéry po celém světě. Do Varšavy pak přijíždí Břetislav Dančák, specialista na střední Evropu, bývalý předseda Česko-polského fóra,“ uvedl k přesunům ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.