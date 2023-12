Zimy bez sněhu, časté tropy. Vědci popisují podnebí v Česku v roce 2050

Už s předstihem letos unijní služba Copernicus oznámila, že si rok 2023 zapíše rekord jako nejteplejší v historii měření. Platilo to i pro některé jednotlivé měsíce. Třeba říjen s globální průměrnou teplotou 15,3 stupně Celsia byl o 0,85 stupně výš než průměr období let 1991 až 2020.

„Klima do roku 2050 bude pokračovat v nastoleném trendu, který zažíváme minimálně v posledních 40 letech. Hlavně poslední dekáda byla ochutnávkou, co bude kolem roku 2050 podstatně častěji. Předpokládá se podle nejnovějších výstupů klimatických modelů, že se u nás teplota vzduchu zvýší oproti současnosti o 2,1 až 2,8 °C, v té nejhorší variantě dokonce o 3,7 °C.

„Pořád věřím, že se do roku 2050 podnebí v Česku nebude měnit skokově, ale je zřejmé, že bude nadále stoupat průměrná teplota a víceleté úhrny srážek se měnit nebudou. To je základní odhad, který nám ukazují regionální i globální klimatické modely pro střední Evropu. S tím samozřejmě souvisí pravděpodobně častější výskyt extrémních projevů počasí, jako jsou přívalové povodně, povodně způsobené vícedenními dešti, letní horké vlny a suchá období. Nelze vyloučit vichřice, silné bouře nebo v zimě sněhové přívaly, které však budou svým výskytem vzácnější.

Polovina století je už za cca 25 let, což je z pohledu klimatologa neuvěřitelně brzo. Počasí, které prožíváme dnes, bude součástí klimatických normálů počítaných za období let 2021 až 2050. Průměrná teplota v Česku je podle aktuálního normálu (1991–2020) 8,2 °C, předchozí (1961–1990) normálová teplota byla 7,1 °C. Bude ten další normál vyšší ‚jen‘ o 1,1 °C, nebo zaznamenáme větší rozdíl? Spoléhat na ochlazení nebo zpomalení růstu teploty je zcela nerealistické. Výše popsaný výskyt extrémů spojených s průběhem počasí je naopak zcela reálný a ještě hodně optimistický pohled na naši budoucnost.“

Složitější otázka je, co to udělá s naší přírodou a zemědělstvím a také jak se v Česku projeví dopady klimatických změn v jiných oblastech světa. Letos Evropská centrální banka vydala zprávu, ve které konstatuje, že v důsledku klimatické změny zdražují potraviny rychleji než ostatní komodity – konkrétně jde třeba o dopady sucha a vln veder ve Španělsku na pěstování oliv a důsledkem toho je zdvojnásobení cen olivového oleje v posledních dvou letech. Tento trend bude také pokračovat a bude do společnosti přinášet možná větší napětí než ceny energií nebo to, zda automobilky ještě budou vyrábět auta se spalovacími motory.“