Podpora Západu Ukrajině je klíčová, aby zvládla zimu a odolala Rusku, míní Fiala

Společná a koordinovaná podpora západních zemí je podle premiéra Petra Fialy (ODS) klíčová pro to, aby Ukrajina zvládla zimu a ubránila se ruské agresi. Nutná je vojenská, humanitární i ekonomická pomoc. Řekl to v úterý ráno novinářům před odletem do Paříže na konferenci na podporu Ukrajiny.