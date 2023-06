„Američani přijedou chránit vládu.“ Ověřujeme výroky z debaty o smlouvě s USA

Obranná dohoda nezřizuje cizí vojenské základny v Česku, neumožňuje to ani do budoucna. Pouze za předem daných podmínek umožní pobyt amerických vojáků na českých vojenských základnách. Doslova se ve smlouvě píše: „Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky připevněné k zemi v dohodnutých zařízeních a prostorech včetně těch, které jsou upraveny či zlepšeny ozbrojenými silami USA, zůstávají ve vlastnictví České republiky.“

Proti Okamurovi v této věci vystoupil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Prosím vás, žádné základny, žádní vojáci tady nebudou. Je to triviální smlouva. Mimochodem, tu smlouvu má Rumunsko od roku 2005, takže 18 let. Bulharsko od roku 2006. Takže si to může každý ověřit, že tady žádné základny ani vojáci nebudou,“ řekl expremiér ve Sněmovně.