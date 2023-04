Armáda: I kdyby nebyl konflikt na Ukrajině, odvodní cvičení by proběhlo

Do nácviku odvodního řízení zapojí kraje zřejmě jen jednotky lékařů. Jsou to primárně samosprávy obcí a krajské úřady, kdo by v případě potřeby musel vojenské odvody zabezpečit. Včetně vyčlenění lékařů.