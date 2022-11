Babiš na Hradě? Obchody mu budou přednější než republika, říká Pavel Kolář

Od roku 2012 měl fyzioterapeut Pavel Kolář své Centrum pohybové medicíny v budově na pražském Chodově. Dvě patra v objektu, který vlastní firma Imoba ovládaná Andrejem Babišem, si světově uznávaný odborník nepronajal náhodně.

Před deseti lety si s Babišem byli poměrně blízcí a věta Andreje Babiše z té doby vztah ilustruje: „S Pavlem se známe dlouhá léta, je to kamarád, s nímž jezdím i na dovolenou. Také je to jeden z nejpoctivějších lidí, které jsem v životě poznal.“

Komplimenty jsou však minulostí.

Rozchod byl definitivně zpečetěn v minulých týdnech, kdy se Centrum pohybové medicíny odstěhovalo jinam, jak o tom informoval server Neovlivni.cz.

Teď profesor Kolář v rozhovoru pro Seznam Zprávy poprvé otevřeně osvětluje své důvody. Nejsou zdaleka jen o ekonomické, netížil ho jen relativně vysoký nájem na staré adrese. Pavel Kolář říká, že se ani neztotožňuje s politikou, kterou Andrej Babiš předvádí v roli šéfa hnutí ANO.

A když se dotkne prezidentské kampaně, v níž se Babiš prezentuje jako krizový manažer, jsou to velmi kritické věty. „On je víc obchodník než manažer. Obrazem jeho vlastní manažerské práce byl covid, ve kterém se od začátku značně osobně angažoval. Výsledkem byl chaos, nejistota a hrozivé výsledky,“ popisuje Kolář dlouholetou znalost lídra hnutí ANO.

Když se Andrej Babiš v říjnu roku 2013 poprvé s hnutím ANO ucházel o hlasy voličů, média psala: „Babišův hlavní stan je v kavárenském salonku v sousedním Centru pohybové medicíny – soukromé klinice, kterou Agrofert postavil pro fyzioterapeuta Pavla Koláře.“ Co se stalo, že jste se se svými lékaři a týmem teď „od Babiše“ odstěhoval?

V tomto roce nám na Chodově skončila nájemní smlouva a nedomluvili jsme se na dalším prodloužení. Kvůli pacientům i zaměstnancům jsme proto vybudovali nové Centrum pohybové medicíny. Opět na pražském Chodově.

Hodně lidí vás kvůli Centru pohybové medicíny s panem Babišem spojovalo a bylo přesvědčeno, že ho pro vás postavil.

Byli jsme v této budově ve dvou patrech v nájmu. Za dobu deseti let jsme zaplatili jenom na čistém nájemném 60 milionů korun. Byl tedy mezi námi obchodní vztah, pronajímatel a nájemník.

Co vedlo k ukončení nájemní smlouvy?

Andrej Babiš měl s těmito prostory v budoucnosti jiné plány a my jsme hledali na pražském Chodově místo pro nové sídlo. Našli jsme ho v nedalekém administrativním komplexu a získali výrazně lepší nájemní podmínky. Ale bylo to hodně náročné, protože to bylo vše narychlo.

Jak ten desetiletý obchodní vztah s odstupem času hodnotíte? Na jednu stranu bylo vaše centrum poměrně „na očích“, nicméně jste s tím asi mohl mít i některé nepříjemnosti, když se v té samé budově pravidelně konaly politické akce hnutí ANO.

Tu dobu hodnotím ambivalentně. Na jednu stranu cítím silný sentiment, neboť jsem zde na počátku nechal hodně energie a také mě mrzí, že se nebudeme potkávat s řadou lidí ze sousedního Agrofertu, kteří jsou poctiví a vážím si jich. Na druhou stranu nás opravdu toto umístění vizuálně propojovalo s hnutím ANO a s jeho politikou.

Například při politických akcích, které se konaly v budově dosavadního centra, nám třeba oblepili naši pronajatou kancelář a další prostory různými politickými slogany a vůbec nerespektovali, že máme v daný den běžný provoz. To nám řada pacientů vyčítala. Nikdy jsem to nekomentoval, ale bylo mi to nepříjemné.

Mrzí mě, že se nebudeme potkávat s řadou lidí ze sousedního Agrofertu, kteří jsou poctiví a vážím si jich. Na druhou stranu nás toto umístění vizuálně propojovalo s hnutím ANO a s jeho politikou. Pavel Kolář, fyzioterapeut

Dvě polohy: Ba a Biš

Andreje Babiše znáte velmi dobře. Vaše rodiny spolu prý dokonce jezdily na dovolenou. Z toho, co říkáte, je zřejmé, že za tím vaším odchodem nejsou jen ekonomické důvody. Chápu to správně?

Byla to politika, kterou začal dělat. Ona se mu stala prostředkem k jeho obchodním zájmům. Kromě toho mně vadila i její forma, která atakuje v lidech nižší pudy a nebyla postavena na žádném ideovém základu. Je zcela paradoxní, že se Andrej Babiš se svým stále více kumulovaným majetkem staví jako zástupce těch nejchudších lidí. Ono tomu tak v jeho politickém zaměření skutečně je, ale není to jeho cíl, ale prostředek.

V prezidentské kampani se teď představuje jako dobrý „krizový manažer“, jak uvádí i ve svém volebním sloganu. Jak byste jej charakterizoval vy?

On je víc obchodník než manažer. Umí firmy koupit a pro řízení si pak manažery sehnat. Obrazem jeho vlastní manažerské práce byl covid, ve kterém se od začátku značně osobně angažoval. Výsledkem byl chaos, nejistota a hrozivé výsledky. On je skutečně výborný obchodník, který umí dobře prodat i koupit, umí velmi dobře nastavit sentimentální stránku byznysu, a tuto strategii s výjimečnou schopností využívá i ve svém politickém působení.

Při svém záměru se umí neskutečně dobře postavit do role vám blízkého, milého, upřímného, přívětivého, vlídného, skromného, žoviálního a usměvavého člověka, který to myslí dobře a poctivě. Pavel Kolář, fyzioterapeut

Co si máme představit pod pojmem „sentimentální stránka byznysu“?

Obchod, a tím myslím i politický obchod, má vždy dvě roviny. Tu analytickou, vycházející z „tvorby ceny“. A pak tu sentimentální, kdy musíte umět přesvědčit prodávajícího či kupujícího, abyste výhodně koupil nebo prodal. V tom je Babiš neuvěřitelně schopný a pracovitý. Tuto vlastnost používá jak v obchodu, tak v politice, a proto bývá úspěšný.

Jak to v praxi vypadá?

Při svém záměru se umí neskutečně dobře postavit do role vám blízkého, milého, upřímného, přívětivého, vlídného, skromného, žoviálního a usměvavého člověka, který to myslí dobře a poctivě. V té chvíli to skutečně upřímně myslí, a proto je také autentický a přesvědčivý. Při svém záměru umí také až neuvěřitelně vyvolat pocit soucitu. Dokáže vás přesvědčit, jak mu někteří lidé ubližují, když on to přeci myslí tak dobře… Aby nastavil tento sentiment lítosti, pustí vás až do své intimní blízkosti. Tím si vás získá. Začíná tak každý rozhovor, kde mu na něčem záleží. Začnete ho litovat.

Za touto polohou „Ba“ se však skrývá poloha „Biš“, která už není zdaleka tak přívětivá. K uplatnění osobního záměru používá predátorských a skrytých zákulisních postupů, při kterých ale není vidět. Je to jeho osvědčená metoda. To dobré „Ba“ mu pak také dává možnost ve svědomí zapomenout a překrýt to z „Biše“ a nemít tak špatné „spaní“. Jeho pravá tvář je dvojí, a proto pro lidi, a dokonce i pro jeho velmi blízké, v jeho motivacích těžko proniknutelná.

Čím to, že se mu vesměs daří stanovených cílů dosahovat?

K dosažení svého cíle vám neustále píše, telefonuje, jezdí za vámi, „skamarádí se“ a jakmile svého dosáhne, rázem vás nezná. V životě má kolem sebe prakticky jen „zaměstnance“, které různou měrou využívá ke svým záměrům. Jakmile provedou něco, co by ho mohlo ohrozit, obrátí se k nim okamžitě zády. Nemá kamarády. Jeho přátelství jsou vždy utilitární.

Za touto polohou „Ba“ se však skrývá poloha „Biš“, která už není zdaleka tak přívětivá. K uplatnění osobního záměru používá predátorských a skrytých zákulisních postupů, při kterých ale není vidět. Je to jeho osvědčená metoda. Pavel Kolář, fyzioterapeut

S Českou republikou nemá mnoho společného

Překvapilo vás, že člověk s tímto osobnostním profilem kandiduje na prezidenta?

Přiznám se, že moc ne, i když senátní volby ukázaly pro prezidentskou volbu jeho slabé stránky. Znám jeho přemýšlení a ego. Zpočátku jsem si nebyl jistý, ale pak už jsem nepochyboval, že se tak rozhodne. Bere to určitě i jako svou novou výzvu, kterou si poctivě odpracuje.

Když znáte jeho přemýšlení, myslíte, že udělal v kandidatuře na prezidenta strategicky správné rozhodnutí?

To zatím nelze hodnotit. Ukážou to až vlastní volby. Babiš ale nemá s Českou republikou moc společného, téměř nezná její historii a vnitřně zpochybňuje některé tradiční hodnoty, na kterých byla naše republika vybudována. Nikdy se také nevzdá obchodu, pro který je geneticky zrozen. Ten se s prezidentským úřadem těžko slučuje. Obchodní zájmy mu budou vždy přednější než zájmy České republiky.

Hezkým současným příkladem jsou úrokové sazby ČNB. Jaký skutečný názor na ně může mít, když jejich navýšení poškozuje jeho firmy? Nebo proč jít do případného konfliktu s Německem, když i tam má své firmy? Podobných příkladů jsou desítky. Nikdy nebudeme znát jeho pravou motivaci, což je nebezpečné.

Foto: Profimedia.cz Pavel Kolář v roce 2018, kdy otevíral druhou „filiálku“ Centra pohybové medicíny v pražských Jinonicích. Už tehdy se spekulovalo o tom, že jeho vztahy s Babišem zdaleka nejsou takové jako v době otevírání první kliniky na Chodově.

Je Babiš schopen kandidátskou roli na prezidenta zvládnout?

Vidíme, že jako kandidát na prezidenta se stal ze dne na den jiným člověkem, a to i na billboardech. Stal se „státotvorným“ a spojujícím člověkem. Nastavil novou rétoriku cíleně, o čemž i sám bezelstně hovoří. Stylizoval se nepřirozeně do jiného člověka, než jakým ve skutečnosti je. Je to opět PR poloha se snahou nastavit potřebnou sentimentalitu k dosažení cíle.

Prezidenti Havel, Klaus i Zeman byli i přes svou typologickou a názorovou rozdílnost v prezidentské roli autentičtí. Bez toho být prezidentem nemůžete. Ta role se k němu nehodí, ostatně on sám v médiích prohlásil, že k prezidentské funkci nemá předpoklady a ani by ho nebavila.

Babiš ale nemá s Českou republikou moc společného, téměř nezná její historii a vnitřně zpochybňuje některé tradiční hodnoty, na kterých byla naše republika vybudována. Obchodní zájmy mu budou vždy přednější než zájmy České republiky. Pavel Kolář, fyzioterapeut

Co myslíte tím jeho vztahem k tradičním hodnotám?

V období naší republiky bylo několik milníků, ke kterým musíme mít úctu. Jsou spojeny s tradičními hodnotami a vytváří základní postuláty naší historie, kterých je nutné si vážit, cenit a za které jsou lidé ochotni obětovat i životy. Tyto hodnoty je třeba si stále připomínat. Viděli jste Andreje Babiše o své vůli někdy ve Staré Boleslavi na Svatováclavské pouti či na některých jiných pietních akcích souvisejících z tradicemi této země? 17. listopadu přišel raději v pět hodin ráno.

Z toho všeho vyplývá, že podle vás by Babiš nebyl dobrým prezidentem?

Prezident by měl být mravní autoritou prosazující duchovní dimenzi společenského soužití s apely na odpovědnost vůči státu, měl by vést k toleranci, snášenlivosti a vzájemnému porozumění. A nyní si dosaďte do této role Andreje Babiše s jeho rétorikou!

Měli jste vůbec příležitost si ten váš „rozchod“s panem Babišem vysvětlit, nebo na to už nedošlo?

Neměli. Delší dobu se nestýkáme.

Aniž bych se ptal na konkrétní jméno, vy sám jste už rozhodnut, koho budete volit za prezidenta?