Přistěhovalec prezidentem? V českém Hobitíně to může být problém

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Pokud bude Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, může podle některých expertů hrát v jeho neprospěch, že je slovenským rodákem.

Podle sociologa slovenského původu Fedora Gála by například na Slovensku český uchazeč o prezidentství neměl sebemenší šanci.

Existují mnohé státy světa, kde je to přímo zapovězeno. Například USA.

Otázku rodiště svého konkurenta využil Miloš Zeman, kdy zahrál na nacionální strunu v souboji s Karlem Schwarzenbergem , který je občanem Česka i Rakouska. Úspěšně.

Hendikepem šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v případném druhém kole prezidentské volby by mohla být skutečnost, že se nenarodil v Česku. Jednu ze „slabin“, kterou by oponenti ve finále kampaně vůči politikovi slovenského původu mohli využít či zneužít, v tom vidí někteří politologové či experti na politický marketing.

Názory ale různí. Velmi bude patrně záležet na tom, s jakým typem protikandidáta by se Babiš utkal. Přitom on sám se ke kandidatuře stále nerozhodl, přestože je vedle generála Petra Pavla už nyní řazen k favoritům.

Jakub Hussar, který při prezidentských volbách v roce 2013 pomáhal s kampaní Vladimíru Franzovi a v roce 2018 Pavlu Fischerovi, před časem v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že část voličů může mít s Babišem kvůli jeho „nečeskému“ původu významný problém, protože na hlavu státu mají Češi velmi specifické nároky.

„Myslím si, že v prezidentské kampani to bude hrát roli. Česko je Hobitín, jsme velmi uzavřený národ, někdy až xenofobní (… ) prezidentský post vnímáme jinak. Je to jisté monarchistické reziduum, připomíná nám císaře pána potažmo převtěleného do ‚tatíčka Masaryka‘,“ prohlásil Hussar.

„Já myslím, že kdyby se proti Andrej Babišovi v druhém kole postavil někdo jako je on sám, nebo někdo jako je Miloš Zeman, tak je schopen i tuto národnostní kartu vytáhnout. Ale jelikož proti jsou vesměs jen samí umírnění kandidáti, tak to spíše nepředpokládám,“ vidí situaci politolog Lukáš Jelínek.

Babišovo putovní panoptikum Někdy v klidu stojí s transparenty, jindy skandují, pískají nebo troubí. Opoziční poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je nazývá „putovním panoptikem“, které jezdí z města do města jeho mítinky narušovat. Kdo jsou Babišovi odpůrci? Důchodkyně, kuchař, veterinář i začínající básník

Hnutí ANO, které zatím žádným jiným kandidátem než s Babišem nepočítá, v tomto směru slabinu neshledává, voliči si podle něj vybírají hlavu státu podle jiných měřítek. „Nikdy jsme takto neuvažovali, podle mého názoru to žádnou roli nehraje,“ říká první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Na Slovensku by neměl šanci

Ani v Česku žijící sociolog slovenského původu a někdejší disident Fedor Gál debatu o Babišově „nedostatku češství“ neočekává.

„Z mého pohled je totální blbost. A říkám to se svou vlastní zkušeností. Když se člověk zaposlouchá do mé řeči, tak jistě pozná, že ani já nejsem rodilý Čech, přitom nikdy jsem neměl mindrák - ani na pět vteřin - z toho, že žiju jako Slovák v Česku,“ uvádí Gál a poukazuje na to, kolik lidí slovenského původu se už v České republice bez problémů uplatnilo v různých vysokých veřejných funkcích.

Představa, že na Slovensku ve svobodných volbách zvolí člověka, který mluví špatně slovensky, pochází z Čech, či odkudkoliv odjinud, je pro mě naprosto nepředstavitelná a nemyslitelná. Fedor Gál, sociolog

„Češi jsou v tomto směru velmi liberální,“ usuzuje a dává to do kontrastu právě se Slovenskem, kde strávil podstatnou část svého života. Že by se tam mohl stát prezidentem Čech, považuje za zcela vyloučené.

„Neměl by šanci. Představa, že na Slovensku ve svobodných volbách zvolí člověka, který mluví špatně slovensky, pochází z Čech, či odkudkoliv odjinud, je pro mě naprosto nepředstavitelná a nemyslitelná. Říkám to z praxe a ze své osobní zkušenosti. To není můj předsudek,“ dodává Gál.

Spor o původ Obamy

Zatímco ale ve střední i západní Evropě jsou překážky ke zvolení možná jen mentální - fakticky přistěhovalcům nikdo účastnit se prezidentských voleb nezakazuje, pokud už získali občanství a mají potřebný věk - existují mnohé státy světa, kde je to přímo zapovězeno.

Na prvním místě je třeba jmenovat Spojené státy. Dle tamní ústavy, přijaté už v 18. století, může být prezidentem jen člověk, který je Američanem od narození (a který tam žije alespoň 14 let).

Jaké zásadní spory to může vyvolat, ukázal případ Baracka Obamy, kdy ještě dlouho po jeho zvolení v roce 2008 se řešilo, zda politik s rodinnými kořeny v africké Keni této ústavní podmínce skutečně dostál. K útoku na demokrata Obamu to využil i pozdější republikánský prezident Donald Trump.

Asi čtvrtina americké populace tomu dlouho nevěřila, i když Obama předložil rodný list jako doklad, že se narodil v Honolulu na Havaji. Tedy na americké půdě, a tudíž splnil i základní podmínky pro získání amerického občanství.

Ty jsou přitom rozdílné od evropských zvyklostí, jak upozorňuje ústavní právník Jan Kysela.

Tajuplný šéf ANO Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš chce oznámit případnou kandidaturu na prezidenta ve státní svátek 28. října. „Já jsem o tom přemýšlel a možná posunu ten termín. Líbilo by se mi 28. října, to je takový důležitý den, na Hradě bude vyznamenání, tak bych to mohl oznámit tam,“ uvedl Babiš. Babiš opět mění plány. Zda zkusí boj o Hrad, oznámí 28. října

„Tam neexistuje jako v Evropě onen pokrevní princip nabývání občanství. Americkým občanem je typicky ten, kdo se na území USA narodí. U nás můžete být občanem od narození, aniž byste se na území České republiky narodil. Stačí, že jste se narodil českým rodičům,“ vysvětluje zásadní rozdíly v právním přístupu Kysala.

Americký relikt minulosti?

Zmíněná americká prezidentská bariéra, která se může Evropanovi v dnešním globalizovaném světě s rozsáhlou migrací jevit už jen jako relikt minulosti, má i podle názoru amerického politologa českého původu Igora Lukeše stále svůj význam. Jde o jakousi obavu či opatrnost ohledně loajality nově příchozích.

„Logice americké ústavy v tomto směru rozumím. Svět není globální jen dnes. Byl globální vždycky, i když se téměř nekonečně zrychlily možnosti pohybu lidí. Smyslem tohoto ústavního článku bylo zajistit, aby se do Bílého domu nedostal člověk, který by byl de facto agentem cizí mocnosti. Nikdo si nepřál, aby se z Ameriky stala větší verze Anglie nebo Francie, Německa, Irska, Itálie,“ vidí prapůvodní (a dodnes platné) důvody Igor Lukeš, který působí na Bostonské univerzitě.

Smyslem tohoto ústavního článku bylo zajistit, aby se do Bílého domu nedostal človek, který by byl de facto agentem cizí mocnosti. Igor Lukeš, politolog z Bostonské univerzity

Jestli by Američané v případě neexistence této ústavní podmínky byli ochotni zvolit za prezidenta i nerodilého Američana, nelze podle něj jednoznačně odhadnout. Vždy záleží na konkrétním jedinci.

„U někoho by místo narození bylo nepřekonatelnou překážkou, pro jiného by to naopak byla výhoda. Lidé jako Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski nebo Madeleine Albright, Fiona Hill či Alexander Vindman jsou jména, která dnes zná celý svět a váží si jich jako skutečných amerických vlastenců. Že se narodili v jiném prostředí a kultuře, bylo pro ně výhodou,“ uvádí Lukeš příklady významných osobností z politického světa, které se přes neamerický původ dokázaly ve státních strukturách velmi dobře prosadit.

Ale nešlo o prezidenty. Najít příklad světového státníka z novodobé historie, který to jako přistěhovalec dotáhl v nějaké zemi až na hlavu státu, není snadné.

Z nedávné doby v Evropě lze poukázat třeba na prezidenta Estonska z let 2006 až 2016 Toomase Hendrika Ilvese, narozeného ve Stockholmu, který měl v minulosti i americký pas. Nicméně jde o muže, který se narodil do rodiny estonských uprchlíků.

Babiš čelí na mítincích ostrému odporu Strkanice, pískání a transparenty. To čekalo šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na místech, kam vyrazil s obytným vozem. Nejvíce byla vyhrocená situace během odpoledne v Ústí nad Labem. „Může si za to sám.“ Babiše na mítinku v Ústí vypískali

Specifickým a neopakovatelným příkladem je Izrael, kde se hlavně v prvních dekádách po založení nového státu prezidenti a premiéři rekrutovali téměř výhradně z přistěhovalců (často východoevropských). Důvodem byla ale masová židovská imigrace.

Česko je ve světě velmi výjimečné v tom, že hned dvě parlamentní strany mají v čele rodáky z jiných zemí. Jde vedle Andreje Babiše i o lídra SPD Tomia Okamury, narozeného v Japonsku, který též prezidentskou kandidaturu úplně nezavrhl.

I Finsko, Estonsko a Albánie

Omezení, jaké prezidentským kandidátům ohledně původu klade ústava Spojených států, je možné najít i v řadě dalších zemí.

Jednak ve většina latinskoamerických států, včetně Mexika, Brazílie a Argentiny. Však také, jejich ústavy vesměs mají za předobraz ústavu USA. Časté jsou i podmínky ohledně minimální délky pobytu.

Obdobné požadavky jsou kladeny i na hlavu státu Indonésie, která je též prezidentskou republikou.

Nicméně také v Evropě existují státy, v jejichž čele může dle nyní platné ústavy stanout pouze člověk, který má státní občanství od narození. Jde o Finsko, Estonsko a Albánii.

Pokud se budeme zajímat o podmínky v klíčových západoevropských zemích, zmíněné překážky v tamních ústavách nenajdeme. Jen francouzská uvádí jako požadavek pro kandidáty francouzskou národnost (nutný věk je dnes pouze 18 let, což je rarita).

To je ale dáno tím, že Francouzi v podstatě pojmy národnost a občanství nerozlišují, jak pro Seznam Zprávy vysvětluje český politolog žijící dlouhá léta ve Francii Lukáš Macek, ředitel dijonské pobočky Pařížského institutu politických studií.

Podmínky pro prezidenty v některých zemích světa Česká republika: Na funkci prezidenta může inspirovat pouze občan, který je volitelný do Senátu (do Senátu může být zvolen každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.) Slovensko: Každý občan Slovenské republiky, který je volitelný za poslance Národní rady Slovenské republiky a v den voleb dosáhl věku 40 let. SRN: Volitelný je každý Němec, který má volební právo do Spolkového sněmu a dovrší 40 roků. Francie: Kandidát musí být francouzské národnosti a musí být starší 18 let a splnit další požadavky zákona o národní službě. Itálie: Každý občan, který dosáhl 50 let a požívá práv občanských a politických. Finsko: Prezidentem se může stát pouze rodilý finský občan. Estonsko: Kandidátem na prezidenta republiky může být jen ten, kdo je estonským občanem od narození a je mu alespoň 40 let. Albánie: Prezidentem může být zvolen pouze rodilý občan, který měl v Albánii bydliště nejméně posledních 10 let a dosáhl věku 40 let. USA: Volitelnou na úřad prezidenta může být jen osoba, která získala občanství Spojených států zrozením či měla toto občanství v době přijetí ústavy, dosáhla věku 35 let a bydlí alespoň 14 let ve Spojených státech. Mexiko: Kandidát musí být rodilým občanem s alespoň jedním rodičem, který je rodilým občanem Mexika. Musí mu být alespoň 35 let a v Mexiku pobývat alespoň 20 let svého života (a celý rok před volbami). Argentina: Podmínkou pro kandidáta je, že se narodil na argentinském území nebo je potomkem původních občanů, musí mu být minimálně 30 let. Brazílie: Musí být rodilým Brazilcem a musí mu být alespoň 35 let. Indie: Musí být občanem Indie a mít alespoň 35 let. Jižní Korea: Kandidát musí být občanem Jižní Koreje, mít alespoň 40 let a být způsobilým pro volby do parlamentu (Národního shromáždění). Indonésie: Prezidentský kandidát musí být od narození indonéským občanem. Čína: Podle ústavy musí být prezidentem čínský občan s plnými volebními právy, který dosáhl věku 45 let. Rusko: Prezidentem se může stát pouze občan Ruské federace ve věku minimálně 35 let, žijící nepřetržitě alespoň 10 let na území Ruské federace.

Francouzský Babiš: Manuel Valls

Mohl by ve Francii člověk z řad přistěhovalců - tedy podobný Andreji Babišovi - dotáhnout až na francouzského prezidenta?

Už citovaný Lukáš Macek z Pařížského institutu politických studií žádné bariéry nevidí. Dává jako adekvátní příklad rodáka z Barcelony Manuela Vallse. I on, stejně jako Babiš, to ve francouzské politice dotáhl velmi daleko, až na premiéra (ve funkci byl v letech 2014 až 2016). A taktéž měl následně prezidentské ambice, když při volbách v roce 2017 kandidoval v socialistických primárkách.

Do svých dvaceti let měl Valls jen španělské občanství. Opravdu nemám pocit, že by to v jeho případě kdokoli z Francouzů řešil. Lukáš Macek, politolog z Pařížského institutu politických studií

„Přitom do svých dvaceti let měl Valls jen španělské občanství. Opravdu nemám pocit, že by to v jeho případě kdokoli z Francouzů řešil,“ vypozoroval Macek. Vallsův neúspěch byl nakonec zapříčiněn hlavně jeho politickou orientací - byl kandidátem „pravého křídla“ socialistické strany - nikoliv jeho nefrancouzským původem.

„Stejně tak Anne Hidalgo - socialistická kandidátka v poslední prezidentské volbě - se narodila ve Španělsku a Francouzkou se stala až ve svých 14 letech. Ve volbách sice zcela propadla, ale ani v tomto případě se mi nezdá, že by to bylo kvůli této záležitosti,“ soudí Macek, že i ve Francii převažují dnes u voličů úplně jiná hlediska než původ kandidáta.

Jako Zeman v roce 2013?

Jak se k prezidentskému kandidátovi slovenského původu postaví Češi, se také patrně ukáže až přímo ve volbách, pokud se jich mnohými favorizovaný Babiš zúčastní.

Podle dotázaných sociologů totiž neexistuje žádný průzkum, který by se pokusil řešit tuto otázku už v předstihu. „K tomu žádná data nemám,“ reagoval Daniel Prokop z PAQ Research.

Podle Jana Hartla z agentury STEM je vůbec problém otázku ohledně zahraničního rodiště kandidáta respondentům položit. Jak uvádí, i když bude kladena v pozitivním nebo negativním duchu, vždy už dopředu evokuje „správnou“ odpověď. Takový průzkum by tak mínění voličů nemonitoroval, nýbrž nemístně ovlivňoval.

I Hartl ale připouští, že by na národnostní otázky mohlo v druhém kole prezidentské volby při Babišově účasti za určité konstelace opět dojít.

Němectví je u nás přecejen větším problémem. Slováci jsou vzhledem k předchozímu společnému státu bráni úplně jinak. Jan Hartl, sociolog, předseda správní rady agentury STEM

Stejně jako mnozí v úvodu citovaní experti si i on totiž dobře vybavuje situaci z finále voleb před deseti lety.

Tehdy na nacionální strunu v souboji s Karlem Schwarzenbergem, který je občanem Česka i Rakouska, ve finále zabrnkal Miloš Zeman. A podle všeho úspěšně - vylíčil oponenta téměř jako agenta sudetských Němců, který chce zbořit poválečné pořádky navozené Benešovými dekrety.

„Nicméně němectví je u nás přecejen větším problémem. Slováci jsou vzhledem k předchozímu společnému státu bráni úplně jinak,“ dodává Jan Hartl.

Specifický názor má v úvodu citovaný sociolog Fedor Gál.