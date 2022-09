Babiš rozjede kampaň za obžalovanou Nagyovou. Chce dostat Vystrčila ze Senátu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Expremiér Andrej Babiš stráví téměř celý předvolební týden podporou jedné jediné kandidátky hnutí ANO. Šéf hnutí ANO s celým štábem a karavanem vyjede na čtyři dny na Jihlavsko spolu s kandidátkou do Senátu Janou Nagyovou.

S Nagyovou Babiš prožil i část tohoto týdne - na lavici obžalovaných před soudem kvůli Čapímu hnízdu. Pokud by se podařilo Nagyové ve volbách do Senátu uspět, získala by imunitu, což by zkomplikovalo soudní řízení.

Enormní kampaň rozjede šéf hnutí ANO v obvodu, kde o své místo v Senátu bojuje významná figura ODS - předseda horní komory Miloš Vystrčil.

Babišovu účast na předvolebních setkáních Seznam Zprávám potvrdila sama Nagyová i mluvčí Vladimír Vořechovský. A dodal, že šéf hnutí nepojede na Vysočinu sám - jako podporu pro Nagyovou veze celý ansámbl hvězdných tváří ANO.

„Na většinu zastávek se k nim přidají ministři stínové vlády Alena Schillerová, Karel Havlíček, nebo Klára Dostálová,“ uvedl Vořechovský. Kromě Jihlavy výprava zamíří do Slavonic, Dačic, Kněžic nebo Telče.

Soud s Andrejem Babišem V současnosti jsou bývalý premiér a jeho tehdejší poradkyně Jana Nagyová (Mayerová) obžalováni z dotačního podvodu Čapí hnízdo a poškození finančních zájmů EU. Soud začal 12. září 2022. Sledujte soud s Babišem přehledně den po dni.

Podle informací Seznam Zpráv chce Babiš vybudit co nejvíc nevoličů, protože jeho hnutí v senátních volbách většinou škodí nižší účast.

Hrozba pro šéfa Senátu

„Předseda hnutí Babiš se bude účastnit výjezdů a budou jezdit spolu všechny čtyři dny. Funguje jako tahák na lidi a podle minulých mítinků vyvolává pozitivní i negativní reakce. Myslím si, že to paní Nagyové pomůže,“ řekl Seznam Zprávám oblastní předseda hnutí ANO v Jihlavě Zdeněk Faltus.

Vypadnutí Miloše Vystrčila ze Senátu by byla výrazná rána pro rivala hnutí ANO, občanskou demokracii. „Nezabývám se tím, co dělají ostatní kandidáti,“ reagoval na plánovanou ofenzivu Vystrčil.

„Pokud dostanu důvěru, budu to dělat i nadále. Nemám nastavenou kampaň proti někomu dalšímu, kdo tady také kandiduje,“ dodal šéf Senátu.

Postřehy od soudu

Jak důležitá je Nagyová pro Babiše, bylo přitom možné vyčíst i při samotném soudním procesu kauzy Čapí hnízdo. To když si například Nagyová vzala sama slovo a omluvila se rodině Andreje Babiše. „Obhájci mě za to nepochválí, ale říct to musím. Chci se velice omluvit celé rodině pana Babiše, včetně jeho osobně. Pokud někdo v minulosti hypoteticky pochybil, tak jsem to byla já,“ pronesla.

Šéf ANO ale neváhal a omluvu jí vrátil. „Strašně mě to vůči paní Nagyové mrzí a děkuji za její vyjádření. Všem v Česku je jasné, že kdybych nešel do politiky, žádné trestní stíhání by nebylo,“ řekl.

A znát to bylo i z dalších detailů. Zatímco k soudu přijel první den Babiš v černé limuzíně sám, při odchodu se po Nagyové sháněl, aby jí nabídl odvoz.

