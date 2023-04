Na prezidenta už kandidovat nebudu, oznámil Babiš

V minulosti přitom svoji kandidaturu zcela nevylučoval. Na druhou stranu to, jestli se bude o úřad hlavy státu ucházet letos, dlouho zvažoval a několikrát i odmítl.

Píšou mi hejtři! Odpovídám na všechno 😄 My jsme transparentní 😎 #andrejbabis #odpovidam

Je to více než osm let od chvíle, kdy Andrej Babiš napsal svůj dnes už legendární tweet, který mu během letošních voleb otloukali o hlavu ze všech stran.

„Ubezpečuji Erika Besta, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady,“ napsal novináři 6. listopadu 2014.

Ubezpečuji @ErikBest , že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady

Babiš tanečky kolem své (ne)kandidatury zahájil už na přelomu roku 2021 a 2022 poté, co jeho hnutí ANO prohrálo sněmovní volby a odebralo se do opozice.

Naznačovat začal už v listopadu 2021 v rozhovoru pro Blesk, kdy se tíhu kandidatury snažil přesunout na veřejnost. „Tak mě snad napadlo, že kdyby lidé začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat, teď to fakt není téma,“ řekl a dodal, že tehdejší prezident Miloš Zeman prý vyjádřil přání, aby Babiš kandidoval.

V dubnu loňského roku ve všech rozhovorech uváděl, že si mají novináři i veřejnost počkat na září. „Naši voliči a fanoušci chtějí, abych kandidoval. Jsem v politice deset let a myslím, že je za mnou vidět velký kus práce a že bych mohl být na této pozici pro naše občany užitečný,“ řekl třeba v polovině loňského dubna v Blesku.

Ještě loni v září pak Babiš hovořil o tom, že v hnutí jsou na prezidentskou kandidaturu hned čtyři kandidáti – on, místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček a jako o čtvrtém se spekulovalo o velvyslanci v Izraeli Martinovi Stropnickém.

Svoji kandidaturu nakonec Babiš oznámil v neděli večer 30. října v živém vstupu do zpravodajství televize Nova. A to poté, co se setkal s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem.