Společné roky, rozhodnutí obce. Senátoři se dozvídají detaily o ceně pro věrné manžele

„Přijde mi to bizarní, možná je to ale jen recese,“ směje se do telefonu senátor za ANO Ladislav Václavec. Až dojde na debatu, podle jakých kritérií by měli senátoři ocenění udělovat, bude se prý snažit „absurdnost situace ještě zesílit“.

Soudí, že do nově vzniklého podvýboru pro rodinu ho kolegové poslali tak trochu z legrace, protože sám má pět dětí. „Ale určitě tam budu šťastný a udělám spoustu práce pro rodinu. Prosadím věrnost pro všechny,“ vtipkuje.

Pobaveně reaguje i další člen horní komory, Jiří Oberfalzer z ODS. „Bude výzva vymyslet, jak prověřovat, jestli jsou opravdu věrní. Teď to od vás slyším prvně, tak to budu muset promyslet, už mi to běží hlavou,“ říká.

Obecně by ale proti ocenění nebyl. „V zájmu obrany tradičních institucí by to myslím nevadilo. Pro mladé lidi by to mohlo být inspirativní,“ míní.

Další z členů podvýboru, Zdeněk Hraba, je sám zvědavý na to, s čím senátorky přijdou. „Rád si nechám vysvětlit, jaká je představa a co je míněno věrností. Z právnického pohledu to může být složité,“ podotýká s nadsázkou.

Otázky na senátní ocenění věrnosti ale budí i podrážděné reakce. „Svůj názor vám neřeknu, nechci to vzkazovat přes média,“ odmítl se o věci bavit senátor za Starosty pro Liberecký kraj Jiří Vosecký. „Ale myslím, že jsem jeden z abonentů, který by to měl dostat,“ uvedl s tím, že se svou ženou žije již 40 let. Podle jakých kriterií by mělo být ocenění udělováno, rovněž odmítl říci.

„Rodina v tradičním slova smyslu“

„Mně se to líbí. Nechápu to tak, že by to měla být oceňovaná délka, ale třeba když někdo pečuje dlouho o manžela, který je hendikepovaný, nemocný, nebo ho dochová do smrti. To jsou věci až na hranici hrdinství a oběti,“ uvádí pro Seznam Zprávy lidovecký senátor Jiří Čunek.

Stejnopohlavní či nesezdané páry by z toho ale vyloučil. Registrované partnerství za rodinu ze svého pohledu nepovažuje a podvýbor se má věnovat „rodině v tradičním slova smyslu“.

„Stejnopohlavní lidé se nemohou reprodukovat. Tuto společnost nese manželství muže a ženy, které tvoří rodinu a plodí a vychovává děti, a to si zaslouží úctu. Pokud to tak nebude, tak tady nebudou žít Češi, Moravané a Slezané, ale jiné národnosti. Nikdo jiný nezabezpečí, že tento národ přežije,“ dodává.

Detaily připravovaného návrhu se budou teprve ladit. Senátorka Daniela Kovářová by udělovala bronzovou plaketu za 50 let manželství, stříbrnou za 60 let a zlatou za 70. Příkladné manželské páry by mohly vytipovávat obce. „Bylo by to ve spolupráci se samosprávou, kde se podobné pozornosti dávno běžně dějí,“ přibližuje.

Podle Jitky Chalánkové by se kromě obcí mohly zapojit i různé organizace. Například Jana Jochová z Aliance pro rodinu považuje cenu za hezký nápad. Na dotaz, zda s Chalánkovou spolupracuje, odmítla odpovědět. „Mám se Seznam Zprávami špatné zkušenosti.“