Blamáž na prioritní dálnici. Za chybu Kupkova úřadu chtějí firmy 671 tisíc

Jak Seznam Zprávy informovaly, ministerstvo „prošvihlo“ lhůtu 120 dnů, do kdy mělo o vítězi tendru na poradce pro D35 rozhodnout. Soutěž tak byla po třičtvrtě roce od zahájení ukončena, aniž by se dobrala cíle.

Kupkův úřad se ještě ten samý den, co byl článek publikován, účastníkům soutěže za způsobené „komplikace“ dopisem omluvil a nabídl jim účast v opakované soutěži, kterou chce obratem vypsat.

Konsorcium dnes proti postupu ministerstva podalo oficiální námitky. Po Kupkově úřadu v něm požaduje pokračování soutěže, a pokud by to možné nebylo, chce od ministerstva věrohodnější zdůvodnění, které obstojí před zákonem. Podání námitek redakci jménem celého konsorcia potvrdil Lukáš Koutník, manažer komunikace z výše zmíněné advokátní kanceláře. „Omluva zadavatele je institut, která zákon nezná,“ uvedl také.

Pokud by spor došel až tak daleko, že ho bude následně řešit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, může to znamenat až roční zpoždění v přípravě stavby. Přitom Fialova vláda dostavbu D35 označuje za jednu ze tří svých dálničních priorit.

Ministr Martin Kupka to v telefonátu reportérovi vysvětil tak, že právě s ohledem na chystaný náhradní tendr musí úřad zachovat určitou „informační střídmost“. Ze stejného důvodu se zdráhal poskytnout informace i o počtu účastníků zrušeného tendru.

Podle vícero zdrojů redakce byli ale jenom dva. „Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit,“ reagoval Kupka.

Informaci Seznam Zpráv potvrdil i Jan Brázda, partner ve firmě PwC Česká republika a expert na investice do infrastruktury.

Jan Brázda však průběh soutěže nijak komentovat nechce. O úhradu nákladů vynaložených na přípravu nabídky ministerstvo prý žádat nebudou. „Za PwC mohu říci, že nikoli. Je to riziko, se kterým musíme coby uchazeči počítat,“ podotkl Brázda.

Zmíněný mezní termín, do kdy mělo ministerstvo o vítězi rozhodnout, uplynul už v polovině srpna. Už dva týdny předtím přestalo ministerstvo účastníkům klást doplňující dotazy k jejich nabídkám. Co se dělo další dva měsíce relativního ticha, není úplně jasné.

Podle informací Seznam Zpráv Kupkovi úředníci zvažovali, že konsorcium v čele s Českou spořitelnou vyloučí s odůvodněním, že nesplnilo podmínky soutěže. Nicméně ani právníci tuto cestu nedoporučili. Až nedávno úředníci „s překvapením“ zjistili, že soutěž je ze zákona zrušena, protože mezní termín 120 dnů dávno uplynul. Chybně se domnívali, že už platí novelizovaný zákon o zakázkách, která by jim poskytl ještě tři měsíce navíc.

Stále není jisté, kdo by se náhradního tendru zúčastnil. Konsorcium vedené Českou spořitelnou by do nové soutěže podle mluvčího Koutníka šlo, pokud ale nastavené podmínky zajistí konkurenční prostředí, což vidí jako žádoucí.