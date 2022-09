Blog: Společný boj s německými rasisty? Nebuďme idioti

Na včerejší demonstraci na Václaváku řečnila i europoslankyně Christine Andersonová z Alternativy pro Německo (známější pod zkratkou AfD). Většina jejího projevu, v němž extaticky oceňovala úsilí utlačovaných Čechů o život v demokracii, zůstala ztracena hluboko v neumělém překladu. Otázkou je, zda to byl záměr organizátorů, anebo prostě tlumočnice neuměla anglicky. Českou republiku Andersonová označila za východoevropskou zemi a ocenila její sílu dostat se z područí Sovětského svazu.

Takže díky. Leč není zač. Jsou to jen řeči. Podstatné je, že jde o tvrdě proputinovskou, xenofobní političku. Alternativa pro Německo se dlouhodobě zasazuje o zrušení protiruských sankcí a kvůli extremistickým tendencím ji monitoruje německá tajná služba.

„Váš boj je i můj boj a vždy bude,“ zní včerejší výrok Andersonové nejhojněji citovaný v médiích. Pěkné. Problém je, že nahlédnuto historií této partaje je to lživá fráze. A že ve skutečnosti bychom v našem vlastním zájmu nikdy neměli chtít bojovat stejné bitvy jako AfD. Zvláště jako její rasistická křídla.

Alternativa pro Německo je něco jako Orlík s kudrnatou parukou. Latentní česká SPD. Není tomu mnoho let zpět, kdy se ostře vymezovala proti polské a české „pracovní síle“.

Hlásit se k jejím myšlenkám vás v Německu automaticky vyřazuje ze společnosti slušných lidí.

U nás na severu Čech, v Liberci, o tom něco víme.

Jsou to tři roky, co jsem v bývalé NDR pořizoval rozhovor s ředitelem liberecké Oblastní galerie Janem Randáčkem. S rodinou se přestěhoval do Německa, do nedaleké Žitavy. Z Liberce jste tam za 25 minut. Důvodů měl Randáček několik. Už tehdy především absurdní ceny českých nemovitostí. V Sasku jsou třetinové.

S Randáčkem, který od té doby povýšil do pozice národního experta v Evropském parlamentu a pendluje mezi Bruselem a Žitavou, jsme mluvili také o politice. Coby světaznalý člověk, weltman v nejlepším slova smyslu, má vhled do situace české i německé. Je to zdvořilý člověk. Nemá-li k věci říci co dobrého, raději to nehezké polkne.

K AfD ovšem nemlčel. A laskavý nebyl.

Foto: Jan Stránský, Seznam Zprávy Jan Randáček se svojí chotí Lucií v saské Žitavě.

Položil jsem mu otázku, zda tuzemský obraz AfD coby krajně pravicové radikální strany zaměřené především proti uprchlíkům odpovídá realitě.

„Český dojem, myslím, není zkreslený. Každou středu se koná trh na náměstí, kde AfD měla auto s ohromným nápisem Kein Islam in Oberlausitz. Přitom uprchlíků je tady hrozně málo, vlastně skoro žádní,“ podivoval se Randáček.

Jeho žena Lucie lakonicky znechuceně dodala: „Jsou to klasičtí populisté.“

Různé prameny frustrace

Randáček přidal i kontext: „Je asi dobré zmínit, že k vítězství AfD, jež vzešlo z určité frustrace jejích voličů, přispěly i události po roce 1989. Východ a západ Německa se spojily. Ze Západu přišly na Východ ohromné peníze na nové silnice, železnice, infrastrukturu, opravy památek. Západ však investoval tak, že nechal zkrachovat místní podniky. Vše budovaly stavební firmy ze západní části země. Ano, je fajn mít nové silnice, předlážděné náměstí, opravené památky. Ale investice, které západní Německo poslalo, se bohužel touto cestou zase vrátily na Západ.“

„Z místních fungujících firem přetáhli odborníky. Čímž přispěli k zavírání zdejších firem. To byla prvotní frustrace. Druhá přichází nyní. Trvá to už třicet let. Lidé si říkají: najednou mají přijít nějací Syřané a my je máme podporovat, když sami nemáme co do úst?“

Demonstrace na Václavském náměstí v obrazech:

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +11

Aktuální česká, a vlastně celoevropská frustrace pramení odjinud. Ze strachu, co bude na podzim, v zimě. Jak se Putinova válka podepíše na našich životech.

Paradoxně se ale část lidí, jejichž transparenty včera povlávaly Václavským náměstím, obrací proti Ukrajině. Proti podpoře, kterou jí v boji s Ruskem Česká republika poskytuje. Měli bychom s tím prý skončit. Nechat Kreml, ať Kyjev pozře zaživa. A je klid a teplíčko. Ani tváří v tvář rostoucím zálohám za plyn a elektřinu není tento postoj přijatelný.

A přikrmují jej právě uskupení, jako je Alternativa pro Německo a její následovníci v Česku. O ideály tady nejde ani z dálky. Hledají témata, která by mohla populisticky obrátit ve svůj prospěch. Chtějí vyděsit masy. A tím pádem – a především – získat peníze za jejich hlasy získané ve volbách.

Neskákejme jim na to. Randáček ostatně výsledek voleb v Žitavě a jejich vítěze glosoval smířlivými slovy: „Idiota potkáte v Žitavě i v Liberci.“

Nenechme se obloudit idioty.