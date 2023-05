Aktivisté zablokovali soud. Ukázali jeho bezmocnost

Když před měsícem skupina označující se za Legitimní věřitele České republiky zablokovala neveřejné vazební jednání Krajského soudu v Hradci Králové, poukázala na to, že předseda senátu a justiční stráž jsou vůči takovému chování téměř bezmocní.

Moravčík vysvětluje, že policie aktivity všech podobných skupin monitoruje, včetně sociálních sítí. „Máme přehled, co a kde dělají, vyhodnocujeme míru rizikovosti.“ Dodává, že to neznamená, že by policie ve všech institucích preventivně suplovala „pořadatelskou službu“.