Černochová: Česko by mohlo cvičit Ukrajince do války

Černochová by chtěla ještě do konce roku Sněmovně předložit mandát, který by výcvik Ukrajinců na českém území povolil. Ministryně podle ČTK očekává, že by se také mohla konat společná cvičení v zemích, kde už se výcvikové mise uskutečňují, tedy třeba v Polsku nebo na Slovensku.