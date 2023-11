Černochová: Místo Česka bude na čas velet uskupení NATO Španělsko

Španělsko na čas nahradí Českou republiku ve velení mnohonárodnostnímu bojovému uskupení NATO na Slovensku. Po dnešním jednání se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem v Praze to uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Při první oficiální zahraniční návštěvě Kaliňáka po uvedení do úřadu probírali také průmyslovou spolupráci či pokračování ochrany slovenského vzdušného prostoru.

Mnohonárodní bojové uskupení NATO v Lešti vzniklo v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V současnosti má kolem 1100 vojáků, asi 450 z nich tvoří Češi. Kromě Čechů a Slováků v něm působí také Němci, Američani a Slovinci. „ČR již před nástupem ministra avizovala, že je tu varianta, že by pro část příštího roku bylo velitelskou zemí Španělsko. Slovensko s tím nemá žádný problém,“ uvedla Černochová.

Kaliňák za českou přítomnost poděkoval. „Na určitou dobu ji v létě příštího roku přebere Španělsko, ale spolupráce zůstane nadále velmi silná, takto bychom si to i do budoucna všichni přáli,“ uvedl.

Česko spolu s dalšími zeměmi V4 zajišťuje ochranu slovenského vzdušného prostoru do doby, než země obdrží nové F-16. Podle ministrů by se mohla spolupráce prodloužit, dokud země letouny skutečně nedostane. „Pokud bude mít Slovensko zájem o prodloužení spolupráce v dalším období, jsme připravení ve spolupráci se SR a ostatními zeměmi v ostraze vzdušného prostoru pokračovat,“ uvedla ministryně. Kaliňák přístup ocenil, stíhačky by podle něj měly příští rok přicházet, nicméně zpoždění jsou u podobných smluv častá.