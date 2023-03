ODS nestojí o vyšetřovací komisi k Hradu

Poslanci ze tří koaličních stran začali se sběrem čtyřiceti podpisů potřebných pro zřízení vyšetřovací komise, jež by měla prověřit hospodaření bývalé Kanceláře prezidenta republiky a také kauzy jejích členů. U mnohých členů ODS ale nemá komise podporu.

„Diskutovali jsme to a neřekla bych, že je proti jejímu vzniku odpor, ale není pro to podpora. Z hlediska vedení klubu to nespatřujeme jako úplně šťastné řešení,“ vysvětlila místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix.

Podobné kroky podle ní už dříve oznámil nový prezident Petr Pavel, a nevidí tak důvod, proč by se mělo vyšetřování duplikovat ještě poslaneckou komisí. „Poslanecká sněmovna je ale samozřejmě suverénní orgán, takže jestli taková komise bude mít podporu, tak nechť poslanci vyšetřují,“ dodala.

Ještě razantnější v názoru je její kolega z vedení poslaneckého klubu, rovněž místopředseda Ivan Adamec. „Jestli je tam nějaký problém, ať koná policie. Copak my jsme policajti? Navíc mně to připadá takové typicky české. Někdo končí, tak si ještě kopneme. A toho já se účastnit nebudu, aniž bych byl fanda bývalého prezidenta a jeho party. Mně to ale v tuto chvíli připadá nevhodné,“ uvedl Adamec.

Nepřipojí se nejspíš ani Piráti. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka jde primárně o zodpovědnost nového prezidenta. „Ohledně komise zatím nemáme závěr,“ dodal.

I přes nezájem ODS spoluautoři návrhu na zřízení komise tvrdí, že se potřebných 40 podpisů podaří bez problémů posbírat. „Postupně se nám hlásí noví a noví kolegové. Sbíráme napříč politickým spektrem. Oslovili jsme i ODS. Zda podepíšou, nevím,“ nechtěl se k váhání občanských demokratů více vyjadřovat Šimon Heller z KDU-ČSL.

Poslanci se chtěli do vyšetřování pustit ještě za působení Miloše Zemana Plán na vznik vyšetřovací komise v Poslanecké sněmovně vznikl už letos v lednu, těsně po druhém kole prezidentských voleb. Tehdy se stále objevovaly nové kauzy kolem spolupracovníků končícího prezidenta Miloše Zemana. Co se dělo za Zemana na Hradě, chtějí vyšetřovat i poslanci

Kolik podpisů už mají, poslanci prozatím nevědí. „Ale zájem je značný. Za TOP 09 mohu průběžně potvrdit podpisy více než poloviny členů klubu. Ještě jsem neměl příležitost oslovit všechny,“ uvedl poslanec Michal Zuna (TOP 09). Zastoupení jednotlivých stran však nechtěl komentovat.

Heller už dříve uvedl, že by komisi nejraději pojal co nejšířeji, aby mohla prověřovat kauzy už od roku 2013, kdy Miloš Zeman nastoupil do prezidentského úřadu.

Vyšetřování by se tak mohlo týkat řady kauz od Vrbětic přes různé aktivity v Lánské oboře až po skartace utajovaných materiálů. Řada z nich se má týkat zejména spolupracovníků Miloše Zemana, především bývalého vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

Další detaily prozradí Šimon Heller dnes živě v pořadu Ptám se já s Marií Bastlovou na webu Seznam Zpráv.

Možnost podání trestního oznámení kvůli dění v prezidentské kanceláři oznámil ještě před svou inaugurací nový prezident Pavel. Tehdy uvedl, že audit, který provedl Nejvyšší kontrolní úřad, nejspíš nebude stačit a do vyšetřování dění by se měla zapojit i policie.