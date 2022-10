Děčín kvůli Zemanovi udělal nájezdovou rampu z asfaltu. Po týdnu zmizela

Na místě bylo neobvyklé to, že na parkovacím místě pro invalidy byla přímo u úřadu provizorní nájezdová rampa z asfaltu – aby se prezidentovi lépe vyjelo na chodník, jak Seznam Zprávám potvrdil mluvčí Děčína Luděk Stínil.

„Firma nám udělala asfaltový nájezd, to bylo kvůli prezidentovi Miloši Zemanovi,“ uvedl mluvčí během návštěvy prezidenta.

Dvoudenní návštěva Ústeckého kraje by měla být posledním výjezdem prezidenta do regionů. Miloš Zeman na severu Čech zopakoval, že po 32 letech v politice končí. Věnovat se chce čtení, sledování pořadů o historii a pobytu v přírodě.

„Mně je 78 let, mám pocit, že jsou krásnější věci, než je politika, a mezi ně patří knihy,“ uvedl s tím, že je velmi rád, že se mu „vrátila chuť do života po drobné zdravotní komplikaci“.

„Zastával jsem v zahraniční politice vždy názor preference ekonomické diplomacie, a tedy pomoci našim exportérům, také proto jsem podnikl asi pět cest do Číny. Uznávám pouze jeden případ, kdy je potřeba podřadit ekonomické zájmy vyšším zájmům, ale to nejsou žádné moralizující odsudky, to je pouze zjevná agrese, které se v daném případě dopustilo Rusko vůči Ukrajině,“ řekl Zeman.