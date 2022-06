Důkazů o válečných zločinech na Ukrajině přibývá, říká ministr spravedlnosti

Všichni se shodli na tom, že by se měl rozšířit seznam eurozločinů. Jde o opatření v rámci sankčních seznamů. Dneska to mají státy upravené každý jinak, což pak komplikuje další procesy. V současnosti to funguje tak, že Evropská unie má seznam sankcionovaných osob, ale je obrovsky složité, aby se jejich dodržování hlídalo a dodržovalo v jednotlivých státech tak, jak požaduje Evropská unie. Důležité je, že všech 27 států se na věci shodlo.

Ano, všechny státy EU budou povinné to zavést do svého právního řádu a vykonávat to. Komise se shodla, že toto chce zavést, a všichni ministři spravedlnosti EU s tím souhlasili. To je nebývalá politická shoda. Uvedu příklad: Česká republika nemá pro tyto případy v právním řádu připravené vyvlastňování majetku. To by se mělo nyní harmonizovat v rámci celé EU. Bude to nějakou dobu sice trvat, ale ta vůle členských zemí zakročit je nebývalá.