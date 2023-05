Evropští liberálové chtějí řešit Babišovu účast na konferenci konzervativců

Do maďarské metropole přijel na pozvání tamního premiéra Viktora Orbána spolu s dalšími konzervativními politiky z Evropy i dalších zemí světa.

Ve svém projevu mluvil mimo jiné o tom, že je Brusel „odtržen od běžného života“ a „diktuje nám, jak máme žít, co máme jíst“. Green Deal pak označil za „zelenou sebevraždu“.

S odvoláním na českou europoslankyni Ditu Charanzovou (za ANO) to napsal server Euractiv . „Můžu vám potvrdit, že některé delegace se zajímají o účast pana Babiše na konzervativní konferenci v Budapešti a chtějí to probrat na kongresu ALDE ve Stockholmu,“ řekla.

Narážel na to, že akci spolupořádal maďarský premiér a kromě něj na ní vystoupili šéf rakouské radikálně pravicové strany Svobodných Herbert Kickl, syn bývalého brazilského prezidenta Eduardo Bolsonaro nebo někdejší slovinský premiér Janez Janša.

„Žádný člen naší politické rodiny by neměl sdílet pódium s tímto davem. Je to neslučitelné s členstvím ve straně ALDE, Renew Europe,“ napsala podle Euractivu na twitteru nizozemskou europoslankyni Sophii in ’t Veld.