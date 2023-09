Experti k obřímu jadernému plánu: Cena elektřiny se může zvýšit

„Aktuálních 1,75 bilionu korun za čtyři velké bloky je mnohem reálnější číslo než to, o kterém tu politici, a hlavně odborně ČEZ, mluví dlouhé roky, aby ukolébali veřejnost. Vychází to na 440 miliard korun za blok, zatímco veřejnost ve své neodborné pozici roky slýchá a slýchala čísla 120 miliard až 160 miliard za blok,“ řekl Šnobr Seznam Zprávám.

Klíčové podle něj bude, jakou vygeneruje investičně rentabilní cenu elektřiny. „K tomu máme jediný, ale naprosto reálný návod postavený na projektu dvou bloků Hinkley Point stavěných ve Velké Británii. Realita díky inflaci ukazuje, že to bude v okamžiku zprovoznění bloků cena mezi 150 až 200 EUR/MWh, která se ještě bude dál navyšovat každý rok po dobu 35 let po zprovoznění bloků o inflaci,“ míní investor.

Aktuální ceny elektřiny okolo 130 EUR/MWh tak podle Šnobra budou do budoucna běžnou realitou, ale spíše se podle něho bude cena i zvyšovat. I kdyby stát coby vlastník jaderných elektráren s placením účtů spotřebitelům pomohl, lidé to podle něj ekonomicky stejně pocítí.

„Spotřebitelé to zaplatí tak, že o tom ani nebudou vědět. A to přes státní rozpočet, protože platí: spotřebitel elektřiny = daňový poplatník. To je celá finta, kterou by ale politici měli spotřebitelům říci na rovinu. Doufám tedy, že zveřejnění ceny 1,75 bilionu za čtyři velké bloky je jen první krok k tomu, že se v české energetice přestávají lidem věšet bulíky na nos a začíná se reálně počítat,“ dodal Šnobr.