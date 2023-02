Fiala chce přesvědčit Zemana, aby Ústavní soud nechal na Pavlovi

Jak již dříve upozornily Seznam Zprávy, Zeman zvažuje ještě před svým odchodem „předběžně“ jmenovat nového předsedu soudu. A to přesto, že mandát Pavla Rychetského končí až v srpnu. Premiér se naopak domnívá, že by měl nového předsedu jmenovat až nastupující prezident v řádném termínu.

„Máme na to oba stejný názor, a to naprosto jednoznačný. Asi vás nepřekvapí, že je to názor, který je v souladu s postoji naprosté většiny odborníků: Pan prezident Zeman by to neměl dělat,“ řekl k tomu na začátku týdne premiér.