Fiala: Návrh emisní normy Euro 7 je třeba významně změnit

Do konce je podle Fialy třeba dovést zákaz spalovacích motorů od roku 2035, kde Česko dosáhlo v průběhu vyjednávání dílčích úspěchů, například v povinnosti znovu se vrátit k rozhodnutí v roce 2026 a případně postup revidovat. Premiér ovšem nepředpokládá, že by to bylo tématem nynější vrcholné schůzky, neboť úroveň, na které se tato věc řeší, je jiná.