Fiala nesází na jednu jadernou kartu. Čeká, co se víc a rychleji vyplatí

„Tendr tendrů“ spurtuje do finálové fáze. Už na konci října mají zájemci o dostavbu Jaderné elektrárny v Dukovanech podat své nabídky.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy potvrdil to, o čem se v případě výstavby nového bloku v Dukovanech už nějakou dobu hovoří: že je ve hře mnohem větší projekt, než se dosud zdálo.

Připustil, že vítěz tendru může stavět více reaktorů - ať už v Dukovanech, nebo ve druhé jaderné elektrárně Temelín.

Premiér zároveň zdůraznil, že ho zajímá i varianta menších, takzvaných modulárních (SMR), reaktorů. Ty by se podle něj mohly stavět paralelně s těmi velkými. Jejich výhodou je kratší doba výstavby, navíc by mohly být levnější. Problémem je, že menší bloky jsou zatím ve vývoji.

„Chceme připravit obě cesty a mít otevřenou mysl, abychom se včas přiklonili k té či oné variantě. Zároveň se takový přístup nevylučuje - můžeme postavit dva velké reaktory a k tomu několik menších. Musíme být nachystáni na obě varianty vývoje,“ řekl Fiala v rozhovoru.

Seznam Zprávy začátkem září informovaly o interním materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu, který kabinetu představil možný harmonogram výstavby hned čtyř jaderných bloků. Ty by podle květnového propočtu Ministerstva financí mohly stát zhruba 1,75 bilionu korun, šlo by tak o historicky největší investici České republiky. Existuje možnost, že obří zakázku by dostal za úkol vítěz dukovanské soutěže.

Výstavba velkých reaktorů by probíhala následujících zhruba 20 let. Tou dobou už však mohou být k dispozici nová, cenově i časově dostupnější jaderná zařízení.

„Musíme být otevření více možnostem. Bavíme se o něčem, co bude realizováno ve druhé polovině 30. let a na začátku 40. let. Vezměte si, jak se doba vyvíjí. Co jsme například před 15 lety věděli o elektromobilitě. Svět se technologicky rychle mění, z čehož vyplývá, že musíme v této věci rozhodovat tak, abychom byli flexibilní,“ přiblížil premiér.

Naše tradice

Počítá s tím, že jádro bude do budoucna klíčovou součástí českého jaderného mixu. Se zahraničními experty dle svých slov řeší, jaký by mohl být podíl velkých reaktorů vůči těm malým.

„Malé modulární reaktory jsou pravděpodobně úžasnou věcí, jsou však teprve v závěrečné fázi svého vývoje. Pokud se to podaří, jak všichni slibují, možná právě malé modulární reaktory budou ideální cestou. Mohu říct, že pracujeme na projektu malých modulárních reaktorů,“ zmínil premiér.

V případě, že se podaří modulární reaktory dostat do provozu, Česko by se dle Fialy mělo v tomto odvětví snažit prosadit.

„Usiluji o to, abychom se zapojovali do aktivit kolem malých modulárních reaktorů. Mohlo by to být pro nás výhodné, protože jsme považováni za zemi, která má jadernou tradici a máme tu kvalifikované lidi se zkušenostmi, partneři nás berou vážně. Chceme se proto zapojit do těchto aktivit, abychom se v daném oboru mohli prosadit,“ dodal předseda vlády.

Volební období jeho kabinetu skončí za dva roky. Fiala by do té doby chtěl mít jasno o výběru dodavatele velkých jaderných bloků.

„Tendr musíme vyhodnotit a postupovat v něm dál. Jaderný tendr není stavba skladu za vsí, je to nesmírně komplikovaný proces. Vidíte, že existuje jen pár firem na světě, které jsou schopné takovou věc nabídnout a postavit. Jsem přesvědčený, že v rámci dukovanského tendru dospějeme ke kvalitnímu rozhodnutí,“ dodal.