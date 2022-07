Fiala: Nespoléháme se na ostatní, sami se zásobujeme plynem na zimu

„Podnikáme zásadní kroky k energetické soběstačnosti České republiky. Nespoléháme se na to, že se o nás někdo postará, ale aktivně jednáme na mnoha úrovních. Naplnili jsme zásobníky na plyn na 70 procent, vysoutěžili jsme kapacity v LNG (zkapalněného zemního plynu) terminálu v Nizozemsku v množství, které pokryje až třetinu roční spotřeby plynu,“ napsal Fiala v neděli na svém facebookovém profilu.

Vláda také podle Fialy obnovila dříve přerušená jednání o česko-polském ropovodu Stork II. A jedná o rozšíření dalšího ropovodu z Trestu do německého Bavorska. „Povedlo se dohodnout, že Bavorsko rozšíření kapacity schválilo,“ uvedl Fiala.

Vláda také schválila úsporný tarif na energie a jednorázový příspěvek pět tisíc korun na jedno dítě pro rodiny s dětmi do 18 let a ročním příjmem do milionu korun.