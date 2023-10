Ficův syn pracuje pro ČEZ. „Osvědčil se,“ zní z polostátního podniku

Robert Fico vyhrál slovenské parlamentní volby a znovu míří do funkce premiéra. V Česku patří k jeho spojencům exprezident Miloš Zeman. Ficův syn Michal pracuje pro ČEZ.

Michal Fico nastoupil do polostátního podniku ČEZ tři měsíce poté, co na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka padla vláda jeho otce Roberta Fica. Fico junior se od té doby vypracoval v české firmě do manažerské pozice.