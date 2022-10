Glosa: Babiš jde možná Zemanovi oznámit, že ho nahradí

O čem se ti dva asi mohou bavit – den před tiskovou konferencí, kde ANO zveřejní jméno svého prezidentského kandidáta? Mohlo by to, dejme tomu, teoreticky vypadat třeba nějak takhle:

Babiš: Jdu ti to říct prvnímu, ještě to neví ani rodina: jdu do toho. A hraju to celé přesně tak, jak jsi mi radil a jak jsi to posledně dělal ty. Takže, kandidaturu oznámím teď v pondělí, schválně na poslední chvíli. Záměrně jsem všechny napínal, vypouštěl kouřové clony a mezitím s pobavením sledoval, jak se ti zoufalci mezi sebou tlučou navzájem.