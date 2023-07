Glosa: Další důkaz, že stát řídí muži. A ještě dlouho bohužel budou

Tím pádem, jak v profilu píše ČTK, se stal „potřetí v polistopadové historii členem vlády potomek někdejšího ministra“ (předtím to byli Jaroslav a Jiří Šediví a Jiří Dienstbier starší a mladší). A text článku pokračuje „výběrem případů blízkých rodinných příslušníků ve vysokých politických funkcích v České republice či Československu“.

Co je z tohoto výběru z rodinných pout na první pohled nápadné: naprosto scházejí ženy. „Rodinní příslušníci“ a „potomci“ jsou tu jedině muži. A to není normální ani správné.

Na druhou stranu, co čekáme? Vždyť se trochu archaicky, ale stále říká, že „řemeslo se dědí z otce na syna“ a že se „kluk potatil“ (dobrá, tu a tam se „potatí“ i holka). Genderově obráceně nic takového čeština nezná, neříká se ani „řemeslo se dědí z matky na dceru“, ani že se dcera nebo syn „pomatčili“. Po matkách se v tomto ohledu „dědí“ méně než po otcích; což zjevně souvisí s historicky nižší pravděpodobností, že matka vynikne v nějaké profesionální specializaci a takzvaně udělá kariéru.

V politice, která se speciálně u nás jen pomalu mění z patriarchální smrkové monokultury na zdravý smíšený les, platí tahle pořekadla tím spíš. Narazit na dvojici matka politička –dcera politička je obtížné všude na světě. Ale u nás by se to rovnalo setkání s jednorožcem za úplňku.

Dobře, dvojici Tomáše Garrigua a Jana Masaryka omlouvá to, že ještě byla „jiná doba“. (První ženou zvolenou do českého sněmu se stala v roce 1912 Božena Viková-Kunětická. Všechny ženy mohly volit až od roku 1920.)

Další členové zmíněného exkluzivního klubu, ministři zemědělství (a výživy) Miroslav Toman starší (Štrougalovy vlády v 80. letech) a Miroslav Toman mladší (vlády Jiřího Rusnoka a Andreje Babiše) už ilustrují to, že i za komunistů, kdy emancipace údajně vítězně kráčela světem, bývaly naše vlády čistě pánským klubem . Což se logicky přenáší i do „politických dynastií“ o generaci nebo dvě dál.

Ministryně Květoslava Kořínková, Vlasta Štěpová a krátce i Dagmar Burešová působily po roce 1989 jako „unikát“ – tím spíš by byla velká náhoda, pokud by měly dcery, které by se později staly politickými personami.