Glosa: Šéf rozvědky končí. Vláda plýtvala energií

Hlavně premiér Petr Fiala s ministrem vnitra Vítem Rakušanem hájili do posledního dechu Petra Mlejnka jako ideálního šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace. Až do středy, kdy se Mlejnek po 54 dnech ve funkci raději rozhodl sám odejít.

Nakonec frontální pirátský útok nebude třeba. Mlejnkova rezignace, pravděpodobně po dohodě s Rakušanem, je takové šalamounské řešení. Vláda ho odvolat nechtěla, protože by tím uznala svou personální chybu a ještě by vyhověla tlaku opozice. Takhle může Mlejnkovi aspoň poděkovat, že se obětoval.

Proč se to ale celé muselo stát? Ministr vnitra Rakušan měl možná na počátku dobrý záměr. Do čela rozvědky, která už roky špatně funguje, potýká se s odchodem špionů a její ředitelé jsou vyšetřováni kvůli neprůhlednému nakládání s penězi, chtěl přivést někoho zvenčí. Někoho, kdo se službou nebyl v posledních letech spojený. A kdo, oproštěn od vztahů uvnitř, dokáže rozložený ÚZSI dát dohromady.

Premiér Fiala i vicepremiér Rakušan možná už dnes vědí, že za Mlejnkem stáli do poslední chvíle zbytečně. A že na jeho obhajobu vyplýtvali část své politické reputace. Teď by si mohli říct: Máme šrámy, ale dobře, je to za námi, pojďme konečně vrhnout veškerou energii na řešení drahé elektřiny.