Havlíček: Pavel vnímá postup vlády s penzemi jako riziko

Pavel na schůzce přímo nesdělil, zda podepíše vládní plán na nižší červnovou valorizaci. Kabinet chce normu protlačit v režimu legislativní nouze.

Podle Karla Havlíčka ale zvolený prezident naznačil, že má o postupu kabinetu Petra Fialy (ODS) pochybnosti.

Uvědomuje si prý rizika, která souvisejí se schválením zákona ve zrychleném režimu a ve chvíli, kdy už důchodcům na vyšší valorizaci vznikl nárok.

„Jsem si téměř jistý, že nad tím má velké pochybnosti a uvědomuje si to riziko. Troufám si tvrdit, že by to rád řešil nějakým kompromisem,“ uvedl Havlíček. Reakci Petra Pavla, zda je Havlíčkova interpretace schůzky správná, Seznam Zprávy shání.

Podle místopředsedy hnutí ANO Pavel také ví, že pokud by Ústavní soud zákon ex post zrušil a peníze by se důchodcům musely vyplácet zpětně, byla by to pro Česko blamáž.

„Nebudeme všechno bojkotovat“

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová pak dodala, že opozice je připravena se bavit o dlouhodobé důchodové reformě. „I kdybychom s něčím nesouhlasili, pokud s námi bude debatováno, nebudeme všechno bojkotovat,“ uvedla Schillerová.

ANO ale podle ní nepřipustí, aby se snížila červnová valorizace. „Je to nestandardní mechanismus a je to špatně. Ať se to letos vyplatí a bavme se, co do budoucna,“ řekla.

Podle vládního návrhu by průměrná starobní penze měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému. Opozice změnu odmítá podpořit, hrozí stížností k Ústavnímu soudu a obstrukcemi ve Sněmovně.

Petr Pavel již dříve naznačil, že ještě není rozhodnutý, zda vládní postup podpoří. Ve středu kvůli tomu jednal s ministrem práce Marianem Jurečkou.